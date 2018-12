Le pagelle del Real Madrid - Vázquez decisivo. Carvajal propositivo

Risultato finale: Real Madrid-Valencia 2-0

Courtois 7 - Mantiene incustodita la propria porta esibendosi in un paio d'interventi degni della sua fama.

Dani Carvajal 7 - Corre costantemente lungo la fascia destra generando, con un suo cross, l'autorete del valenciano Wass.

Varane 6 - Affianca disciplinatamente Sergio Ramos non commettendo grosse sbavature sotto l'aspetto difensivo.

Sergio Ramos 6,5 - Capeggia brillantemente la retroguardia di Solari conferendo sicurezza e solidità al Real.

Reguilón 6 - Pattuglia la corsia di sinistra disputando, tutto sommato, una prestazione sufficiente.

Modrić 6,5 - Interpreta sapientemente il ruolo di mezzala regalando, qua e là, lampi della sua classe (dal 72' Valverde 6 - Sostituisce Modrić donando nuove energia alla mediana di Solari).

Marcos Llorente 6,5 - Gestisce un cospicuo numero di palloni servendo ad Asensio una grande palla gol.

Dani Ceballos 6,5 - Gioca generosamente in mezzo al campo abbinando, in maniera intelligente, quantità e qualità (dall'80' Isco sv - Prende il posto di Dani Ceballos non riuscendo, nel tempo a sua disposizione, a farsi notare).

Lucas Vázquez 7,5 - Percorre regolarmente la fascia di competenza firmando, nel finale, la rete del definitivo 2-0.

Benzema 7 - Lavora lungo l'intero fronte d'attacco servendo a Lucas Vázquez l'assist del raddoppio.

Bale 6,5 - S'accende splendidamente a sprazzi cercando, e non trovando, la giocata decisiva (dal 63' Asensio 5,5 - Subentra a Bale divorandosi, suo malgrado, una clamorosa palla gol).