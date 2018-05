Le pagelle del Real - Ramos più croce che delizia, quasi tutti bocciati

Risultato finale: Siviglia-Real Madrid 3-2

Casilla 5.5 - Molle nelle uscite, anche se nella ripresa salva sul possibile gol di Muriel: non è il colpevole principale sulle tre reti subite, ma ci mette del suo.

Nacho 5 - Soffre maledettamente la velocità e gli spunti di Muriel, non riesce quasi mai a sbarrare la strada agli avversari. Nel primo tempo, inoltre, rischia anche l’autorete.

Vallejo 5 - Si fa sovrastare da Muriel nell’azione che porta all’1-0, si ritrova fuori posizione in quella del 2-0 di Layun. Serataccia da dimenticare in fretta.

Ramos 5 - Anche lui, che solitamente non sbaglia queste partite importanti, sembra imbambolato: viene infilato a destra e sinistra dagli avversari, con il pallone tra i piedi è tutt’altro che sicuro. Nella ripresa prima sbaglia un rigore, poi firma l'autorete; nel finale accorcia le distanze trasformando un penalty inutile.

Hernandez 5 - Dov’è finito quel calciatore in grado di fare avanti e indietro senza mai tirare il fiato? Non riesce mai ad imporsi contro Layun e Mercado, in fase difensiva sbaglia quasi tutto.

Casemiro 6 - Tiene la propria posizione avanti la difesa e nel centrocampo schierato questa sera da Zidane sembra l’unico in grado di poter tener testa agli avversari. (Dall'87' Llorente s.v.)

Kovacic 5 - Meno qualità, più quantità: ultimamente lo abbiamo visto così, ma non stasera. Perde un sacco di palloni ed è impreciso nell’ultimo passaggio.

Ceballos 5 - Ha avuto la tanto attesa grande chance da titolare, ma senza riuscire a sfruttarla. N’Zonzi e Pizarro non gli lasciano un centimetro, lui fa molta fatica. (Dal 70’ Mayoral 6 - Ha un buon impatto col match: alla prima occasione, fa gol.)

L. Vazquez 6 - Prova a creare qualcosa di interessante negli ultimi trenta metri, ma senza successo. Nella ripresa sfiora il gol e conquista il primo rigore della serata.

Asensio 5.5 - Se non fosse per l'assist vincente per il gol di Mayoral, di lui non ci sarebbe traccia. Una cosa buona in una serata per lui davvero difficile.

Benzema 5 - Corre a vuoto tra le maglie del Siviglia, non riesce proprio a far salire la squadra e rendersi pericoloso dalle parti di Soria. Impalpabile.