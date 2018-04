Le pagelle del Real - Ronaldo è un fenomeno, Ramos salta il ritorno

Risultato finale: Juve-Real Madrid 0-3

Keylor Navas 6.5 - Una sola parata fondamentale, nel primo tempo, su tentativo ravvicinato di Higuain. Come un gol. Si ripeterà anche in pieno recupero.

Carvajal 7 - Entrerà indirettamente nella storia per il cross al bacio sulla rovesciata di Ronaldo. Pochi minuti dopo subisce il fallo del secondo giallo da Dybala.

Sergio Ramos 6.5 - Provvidenziale nel primo tempo su un tiro di Dybala, nella ripresa rimedia un giallo per proteste che lo costringerà a saltare il ritorno.

Varane 6.5 - Marcatura a uomo su Higuain, che segue ovunque, fino a centrocampo. Non sbaglia un solo intervento, lucido ben oltre il novantesimo.

Marcelo 7 - Esterno aggiunto, spinge tantissimo sulla sinistra ed innesca Isco per il cross che porterà al vantaggio di Ronaldo. Sigla il tris superando Buffon con un pallonetto.

Modric 6.5 - Gioca a tutto campo, non solo a destra. Spesso affianca Casemiro per l’inizio azione ma lo si ritrova ovunque a fare qualsiasi cosa: regista, rifinitore, trequartista e, quando serve, anche l’incontrista. Dall’81’ Kovacic 6 - Una traversa e un giallo nel giro di sessanta secondi.

Casemiro 6.5 - Sa come rendersi utile sfruttando la sua fine intelligenza tattica. Aiuta i centrali davanti alla difesa, smista il pallone velocemente ed agevola le ripartenze affidando ad altri il compito di impostare in verticale.

Kroos 6.5 - Ordinato e pulito in mediana, aiuta i compagni in fase passiva, costruisce gioco e quando può ci prova anche dalla distanza. Nel primo tempo traversa incredibile calciando quasi da fermo col destro.

Isco 6.5 - Ha il grande merito di pescare in area Ronaldo per il vantaggio, ma oltre l’assist si fa notare più volte per l’eleganza palla al piede, la capacità di cucire i reparti e la tecnica nello stretto. Un tunnel nel primo tempo lo conferma. Dal 75’ Asensio 6 - Entra quando la gara (e il risultato) è ormai in archivio.

Cristiano Ronaldo 8 - Impiega tre minuti per tornare a segnare allo Stadium, lo fa con una zampata da attaccante navigato con movimento a disorientare la difesa. La rovesciata del raddoppio è semplicemente straordinaria e merita l’applauso sportivo di tutto lo stadio.

Benzema 6 - Non segna ma riesce ugualmente ad incidere, pur senza brillare particolarmente. Con la sua tecnica dà ampiezza al gioco ed è costantemente un riferimento per i compagni. Dal 59’ Vazquez 6 - Oltre mezz'ora in cui si mette in mostra con le sue grandi qualità tecniche.