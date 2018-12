Le pagelle del River - Quintero si prende la Copa, segna sempre Pratto

Risultato finale: River Plate-Boca Juniors 3-1

© foto di Alberto Fornasari

Armani 6 - Non ha scampo sul destro perfetto di Benedetto nella prima frazione, viene salvato dal palo nei supplementari. Per il resto non viene mai realmente impensierito dagli avanti del Boca.

Montiel 6,5 - Sicuramente il più intraprendente della linea difensiva del River Plate, spesso corre lungo tutta la corsia destra e contiene abbastanza bene un avversario scomodissimo come Cristian Pavon. (Dal 74 Mayada 6 - Prosegue il buon lavoro di Montiel, frena con poca difficoltà Pavon).

Pinola 5 - Quella diagonale errata sul filtrante di Nandez grida vendetta, da lì nasce la rete che sblocca il punteggio di Dario Benedetto. Errore imperdonabile per un calciatore della sua esperienza.

Maidana 5 - Se alla Bombonera risultò tra i migliori in campo non si ripete al ritorno, viene saltato con troppa facilità dal Pipa Benedetto nell'azione del gol del Boca Juniors. Ci prova con il gioco aereo in area avversaria ma senza fortuna.

Casco 5,5 - Sfortunatamente non indovina il traversone basso che apre il contropiede del Boca Juniors, prova a spingere lungo la corsia mancina ma lo fa ad intermittenza. Soffre la freschezza di Nandez.

Perez 6,5 - Ci mette la giusta esperienza in mezzo al campo, tanti i palloni recuperati nonostante a volte vada ad una velocità ridotta. La vittoria è anche sua, per il suo lavoro sporco e prezioso.

Ponzio 5,5 - L'ammonizione ricevuta dopo nemmeno mezz'ora di gioco ha influito sulla sua prestazione, qualche geometria in mezzo al campo e nulla più. Il capitano del River Plate non brilla nella serata più importante. (Dal 59' Quintero 7,5 - E' l'uomo della Copa, è il migliore della sfida. L'ex Pescara entra in campo e si prende la scena, cambia il volto del River Plate. Nel secondo tempo supplementare lascia partire il mancino perfetto e serve l'assist per il tris di Gonzalo Martinez).

Palacios 7 - In quello che potrebbe essere il suo nuovo stadio si prende un tempo di pausa, si scatena nella seconda frazione e con un magico tacco dà il via all'azione del gol di Pratto che rimette il punteggio in parità. Provoca anche l'espulsione di Barrios. (Dal 98' Alvarez 6 - Nonostante la giovane età ha la personalità giusta, rischia anche di metterci la firma).

Fernandez 6,5 - Viene schierato dal primo minuto da Gallardo, con il River in difficoltà e quello che brilla maggiormente. Bravo a cogliere il tacco di Palacios e serve l'assist decisivo per Lucas Pratto. (Dal 111' Zuculini sv).

Pratto 7 - La sua firma non manca, nemmeno al ritorno. Nel momento più difficile dei millonarios è lui a pareggiare i conti, destro letale in area di rigore. Rimane il dubbio su un calcio di punizione non concesso ai suoi danni.

Martinez 6,5 - Più di un'ora con il freno a mano tirato, si apre con il passare dei minuti e prende spazio lungo la corsia mancina. Sigla il tris a campo aperto e si prende il premio di miglior calciatore della competizione.