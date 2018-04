Le pagelle del Salisburgo - Minamino entra e segna, difesa imprecisa

Risultato finale: Lazio-Salisburgo 4-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Walke 6 - Incolpevole sui gol della Lazio, rischia qualcosa quando deve usare i piedi, preciso nelle uscite alte. Salva la sua porta evitando la goleada.

Lainer 5.5 - Si perde Lulic in occasione del vantaggio della Lazio, in difesa non è perfetto ma in proiezione offensiva mostra grande dinamismo.

André Ramalho 5.5 - Sorpreso dalla Lazio sull’1-0, poi disputa una gara positiva andando sempre a chiudere sull’avversario con tempismo anche se perde Felipe Anderson in occasione del 3-2.

Caleta-Car 5.5 - Sempre puntuale nelle chiusure e nel far ripartire l’azione ma ha responsabilità sul 2-1 di Parolo e perde il duello in velocità con Felipe Anderson sul 3-2.

Ulmer 5 - Non è perfetto sul traversone di Basta in occasione del gol di Lulic, va in apnea quando entra Felipe Anderson.

Haidara 5.5 - Accompagna poco la manovra della sua squadra badando più a difendere. Rischia grosso trattenendo Immobile in area di rigore (Dall’81’ Wolf sv).

Samassekou 5.5 - Mette tanta grinta nelle sue giocate. Ruba tanti palloni ma ne perde qualcuno di troppo e anche sanguinoso.

Schlager 6 - Partecipa alla battaglia nella zona nevralgica del campo senza risparmiarsi. Cerca spesso anche l’inserimento verso l’area della Lazio senza però successo.

Berisha 6.5 - Prova la giocata per saltare l’uomo. Freddo dal dischetto quando realizza la rete del pareggio.

Gulbrandsen 5.5 - Molto attivo su entrambi i fronti d’attacco, gli manca il colpo decisivo per gonfiare la rete biancoceleste. Sparisce nella ripresa (Dal 71’ Minamino 6.5 - Entra e trova la rete del momentaneo pareggio).

Dabbur 5.5 - Si vede pochissimo in attacco tranne quando si “guadagna” il calcio di rigore del pareggio. Nella ripresa si abbassa di più cercando di ricevere palla. Perde il pallone del 4-2.