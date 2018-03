Le pagelle del Salisburgo - Ramalho è un muro, Dabbur pericoloso

Risultato finale Salisburgo-Borussia Dortmund 0-0

Walke 6.5 - Si annoia per i primi quarantacinque minuti, almeno si sporca i guanti nel secondo tempo quando deve parare le pur centrali conclusioni di Philipp e Schmelzer. Mette il timbro sulla partita negando a Isak il gol dello 0-1.

Lainer 6 - Dimostra grande attenzione in fase difensiva, si piazza a protezione della corsia destra limitando il gioco sull'esterno del Borussia. Fronteggia alla pari Schmelzer, che lo mette leggermente in difficoltà soltanto nel secondo tempo.

Ramalho 7 - Si francobolla a Batshuayi e lo argina come deve, chiudendo i possibili spazi per l'inserimento dell'attaccante. Ottimo nel cogliere il momento giusto in chiusura e negli anticipi. Una prestazione magistrale, da vero muro della difesa.

Caleta-Car 6 - In tandem con Ramalho alza un muro davanti Walke che sbarra la strada alle incursioni dei trequartisti del Dortmund. Non sbaglia i tempi di gioco, le marcature e non perde mai la posizione.

Ulmer 6.5 - Instancabile può essere l'aggettivo giusto per la prestazione del laterale, un vero e proprio motorino inesauribile sulla fascia sinistra. Punta il fondo, lo trova e sforna palloni in area con efficacia soprattutto nel secondo tempo.

Haidara 6.5 - Ha rubato e giocato tantissimi palloni nel primo tempo, senza fermarsi un attimo. Esce dal campo stremato, tra gli applausi del pubblico, dopo aver corso davvero senza sosta. (Dall'82' Yabo s.v.).

Schlager 6.5 - Alla mezzora gli capita un'occasione d'oro, Burki para la sua gioia a un soffio dal finire in rete. Innesca il contropiede dei suoi, si fa notare per le qualità negli inserimenti tra le linee che favoriscono la manovra offensiva. (Dal 79' Wolf s.v.).

Samassékou 6 - Alza la diga a centrocampo, da quelle parti non si passa e lo fa capire all'avversario di turno abbinando qualità e soprattutto quantità. Ci mette il fisico, l'intelligenza e una buona dose di carattere.

Berisha 6.5 - Il grande protagonista della gara d'andata, la cui doppietta è ancor più decisiva in virtù dello 0-0 del ritorno, offre un'altra prestazione sopra le righe, rendendosi sempre pericoloso. Decisivo anche in fase difensiva, salva sulla linee la conclusione di Isak.

Hee-Chan 6.5 - Due nitide occasioni nel primo tempo, alle quale soltanto Burki può dire di no. Sfrutta la sua velocità per infilarsi in area ed eludere la marcatura dei due centrali. Si innervosisce senza motivo nella ripresa, Rose decide di richiamarlo in panchina. (Dal 68' Gulbrandsen 6 - Buon impatto sulla gara, notevole il servizio millimetrico che per poco non permette a Dabbur di trovare la vittoria).

Dabbur 6.5 - Lavora tantissimo a supporto del compagno di reparto, inventando spunti in profondità per mandarlo direttamente in porta. Svaria su tutto il fronte d'attacco, senza dare punti di riferimento. Cerca la conclusione personale con un pallonetto, si dispera centrando in pieno la traversa.