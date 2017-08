Le pagelle del Sassuolo - Berardi ci prova, Duncan la combina grossa

Risultato finale: Torino-Sassuolo 3-o0

Consigli 5 - Prende tre schiaffoni, ma la sua difesa di certo non lo aiuta. Incolpevole sul gol di Belotti, e anche su quello di Ljajic è Duncan a metterlo in seria difficoltà.

Lirola 6 - Fa vedere delle buone cose in entrambe le fasi di gioco, ma manca del guizzo brillante in avanti.

Cannavaro 6 - E' attento quando gli avversari salgono per vie centrali. E' protagonista di un cambio di rotta targato Var che giustamente annulla un rigore fischiatogli contro.

Acerbi 6 - Tiene alta l'attenzione per buona parte del match, rischiando pochissimo. I tre gol avversari sono frutto, evidentemente, di tre negligenze di singoli.

Gazzola 5.5 - Trova pochi spazi a disposizione per andare al cross, gara non brillante. (Dal 65' Adjapong 6 - Dà il cambio di marcia sulla fascia, riesce a mettere in difficoltà la difesa avversaria con diversi cross pericolosi.

Missiroli 5.5 - In diverse occasioni alza la testa per imbeccare i compagni in fase offensiva, gli manca la precisione. (Dal 63' Ragusa 5.5 - Entra in campo per dar manforte alla fase offensiva, ma non risulta decisivo).

Magnanelli 5.5 - Uno di quelli che ci prova da fuori, non riuscendo a trovare gli spazi per entrare in area. (Dal 75' Sensi sv).

Duncan 4.5 - Ci mette tanta intensità in campo, la sua partita sarebbe anche sufficiente ma commette una follia con un retropassaggio sconsiderato che favorisce il 2-0 granata.

Berardi 6- Uno dei più pericolosi per i suoi, arriva spesso al tiro ma la difesa del Toro fa muro.

Falcinelli 5 - Riceve pochi palloni giocabili sopratutto nel primo tempo. Nella ripresa si muove tanto ma continua a non essere servito a dovere.

Politano 5 - Un paio di tiri inconcludenti nel primo tempo, mentre nelle ripresa gli si vengono chiusi tutti gli spazi.