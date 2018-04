Le pagelle del Sassuolo - Gemma di Politano, Rogerio tiene alla grande

Risultato finale: Sassuolo - Fiorentina 1-0

Consigli 6 - Probabilmente neanche lui pensava di poter godere di un pomeriggio di tale tranquillità contro la Fiorentina. Non deve compiere neanche mezzo intervento per tutti i novanta minuti.

Lemos 6,5 - Prova a far male da punizione nel primo tempo, ma il suo tiro non è granché. Difende comunque bene finché rimane in campo, soffrendo poco nonostante il giallo preso a inizio ripresa. (dal 77' Dell'Orco s.v.)

Acerbi 6,5 - Al contempo è sia autoritario nel coordinare i movimenti della sua difesa, che elegante nell'intercettare e poi impostare. Nel finale si concede addirittura una ripartenza coast-to-coast da solo.

Peluso 6 - Chiesa si muove dalle sue parti, ma non finisce quasi mai per arrivare nelle sue mattonelle di competenza. E quindi, nonostante sia il primo ammonito dei suoi, vive con tranquillità la partita.

Adjapong 6,5 - Primo dei suoi ad impegnare Dragowski, spinge con regolarità sulla sua fascia. Ispira anche l'assist per Politano con un buon appoggio basso. Da ingenui il giallo per simulazione: era diffidato.

Missiroli 6,5 - Grande quantità applicata a centrocampo, si scontra con un mastino come Veretout che scende sempre dalle sue parti. Alla fine può sorridere lui: avversario annullato e vittoria finale.

Magnanelli 6 - Detta i tempi davanti alla difesa ma non rinuncia a qualche spazzata profonda se in difficoltà. Il capitano della compagine neroverde tiene fino alla fine con discreta attenzione.

Duncan 6,5 - Ha un'energia incredibile nelle gambe, che mette in difficoltà qualsiasi avversario gli si pari davanti. Arma preziosa per Iachini, che consente ai suoi di ripartire spesso in contropiede.

Rogerio 6,5 - Contro un brutto cliente come Chiesa te lo aspetteresti in difficoltà continua. Ed invece tiene benissimo il campo, sfidando l'avversario sul campo del fisico ed uscendone nettamente vincitore.

Berardi 6 - Tanto movimento e falli conquistati. Rischia molto intervenendo a gamba alta su Dragowski: solo giallo. Si muove molto ma non riesce mai a tirare. Esce all'ora di gioco, dopo una prova sufficiente. (dal 65' Ragusa 6 - Ciò che piace di lui a Iachini è la generosità e i movimenti continui sul fronte offensivo. Lui aderisce alle richieste del suo tecnico, andando anche vicino al gol in una circostanza).

Politano 7 - Indirizza il tocco di Adjapong sul suo mancino con un grande stop a seguire ed un ancor più bella traiettoria mancina che entra sul secondo palo. Una gemma. Vicino al bis nella ripresa, esce nel finale. (dall'84' Matri s.v.)