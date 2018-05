Le pagelle del Siviglia - Banega decisivo, male Nolito

Risultato finale: Siviglia-Real Sociedad 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Soria 6 - Si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa, non è chiamato agli straordinari. Sicuro nelle uscite.

Layun 6 - Spinge poco, anche se quando arriva nella metà campo avversaria è una minaccia per la difesa della Real Sociedad. In difesa inizialmente sbanda contro Oyarzabal, poi si riscatta.

Mercado 5.5 - Non impeccabile in marcatura su Willian José, che spesso se lo porta a spasso per il campo aprendo a varchi clamorosi per i compagni.

Lenglet 6 - Anche lui, come il compagno di reparto, commette qualche sbavatura. Nel primo tempo, inoltre, rischia di pagare a caro prezzo una disattenzione su Oyarzabal. Termina in crescendo.

Escudero 6 - Si limita a svolgere principalmente compiti difensivi, contenendo come può uno scatenato Januzaj. E tutto sommato se la cava.

N’Zonzi 5.5 - Leggermente sottotono il possente mediano del Siviglia, che si lascia infilare a destra e sinistra da un onnipresente Canales. Fatica col pallone tra i piedi.

Mesa 6 - E’ la mossa a sorpresa di Caparros e ripaga la fiducia: dà ordine e qualità in mezzo al campo. (Dal 79’ Geis s.v.)

Sarabia 5.5 - Qualche serpentina delle sue ad inizio gara, ma col passare dei minuti esce dall’incontro. Meno pimpante rispetto al solito, non riesce ad impensierire De la Bella e Moyà. (Dall’87’ Vazquez s.v.)

Banega 7 - Tiene alto il baricentro della squadra ed in fase offensiva è sempre quello che prova a creare qualcosa per i compagni. Ad inizio secondo tempo trasforma il rigore che vale i tre punti.

Nolito 5 - Praticamente impalpabile per tutta la partita: Odriozola non lo perde di vista un secondo, lui fatica a creare qualcosa di buono col pallone tra i piedi. (Dal 68’ Correa 5.5 - Dovrebbe aggiungere freschezza in avanti, ma non si nota negli oltre venti minuti finali.)

Sandro Ramirez 6.5 - Si muove molto, cerca sempre di far “uscire” i due centrali della Real Sociedad. Nel finale di primo tempo ha una grande occasione da pochi passi, ma se la divora. Nella ripresa sfiora più volte la gioia personale.