Le pagelle del Siviglia - Ben Yedder fa reparto da solo, bene N'Zonzi

Risultato finale: Siviglia-Real Madrid 3-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Soria 6 - Praticamente inoperoso per tutto il primo tempo, il Real Madrid non riesce mai ad affacciarsi concretamente dalle sue parti. Nella ripresa svolge ordinaria amministrazione, ma non può nulla sulle due reti incassate.

Mercado 5.5 - Tiene bene la posizione, tende sempre ad accentrarsi in fase di non possesso per formare una difesa a tre. Rischia poco e nulla fino a che, nei minuti finali, regala un rigore agli avversari.

Pareja 6.5 - Bel rientro per lui, che sfodera una buonissima prestazione a livello di marcatura e copertura. Sempre precisissimo in fase d’impostazione.

Lenglet 6.5 - Vero e proprio baluardo difensivo, lotta con le unghia e con i denti su ogni pallone vagante al limite della propria area di rigore. Di testa, poi, le prende tutte lui.

Escudero 5.5 - Svolge alla perfezione i compiti difensivi, concedendo poco e nulla ad un osso duro come Lucas Vazquez. Nel secondo tempo perde un po' di smalto e causa il primo rigore, fortunatamente per lui fallito da Ramos.

N’Zonzi 7 - Fa pulizia nel cerchio centrale del campo, dà equilibrio e quantità. Fantastica, invece, la sua giocata nell’azione che porta al 2-0 di Layun.

Pizarro 6.5 - Anche lui, come N’Zonzi, recupera una quantità industriale di palloni nel cerchio centrale del campo e spezza il gioco del Real.

Layun 7 - Dopo aver sciupato due limpide occasioni per colpire, alla terza non sbaglia: botta forte e precisa allo scadere del primo tempo, che non lascia scampo a Casilla. Sempre pungente negli ultimi trenta metri.

F. Vazquez 6.5 - Non dà punti di riferimento alla difesa avversaria ed è sempre il calciatore che prova a fare da raccordo tra centrocampo e attacco. Incontenibile per la retroguardia avversaria. (Dall’80’ Mesa s.v.)

Ben Yedder 7 - Ogni pallone che tocca rischia di mandare in panico Sergio Ramos e Vallejo. Li porta a spasso come due avversari qualunque, segna la rete dell’1-0 e propizia quella del 2-0. (Dall’83’ Carrico s.v.)

Muriel 6.5 - Si sacrifica tantissimo, perché viene schierato da Caparros come esterno di un centrocampo a quattro: quando accelera, però, è davvero imprendibile, una continua spina nel fianco per Nacho e Vallejo. (Dal 63’ Sandro 6 - Ha la possibilità di lasciare il timbro, ma non la sfrutta. Molto attivo, però, nei minuti finali.)