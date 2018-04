Le pagelle del Siviglia - Kjaer il migliore, Ben Yedder non incide

Risultato finale: Siviglia-Bayern Monaco 1-2

Soria 6 -Incolpevole sui gol del Bayern Monaco, più volte è costretto agli straordinari per evitare un passivo peggiore.

Jesus Navas 5.5 - Sfortunatissimo il tocco su cross di Ribery che rimette in carreggiata gli avversari.

Kjaer 6.5 - Ha smaltito al meglio i problemi fisici di inizio stagione e stasera ha sfoderato una delle sue migliori prestazioni.

Lenglet 6 -Buona l’intesa con il compagno di reparto, riesce a limitare un Lewandowski non in serata, ma non basta.

Escudero 6 - Primo tempo di grandissima qualità, costellato da una serie di sgroppate che fanno male al Bayern Monaco. Cala nella ripresa come molti suoi compagni e viene infilato da Thiago Alcantara.

Pizarro 5.5 -La diga davanti alla difesa dura un tempo. Col passare dei minuti la squadra si allunga e il lavoro in copertura diventa meno efficace.

N’Zonzi 6 - Punto di riferimento per lo sviluppo del gioco, soprattutto considerando l’assenza di Banega per squalifica.

Sarabia 6 -Sbaglia un’occasione clamorosa sullo 0-0, si fa perdonare poco più tardi ma il rammarico resta visto il risultato finale.

Vazquez 5.5 - I movimenti sono quelli di sempre, mancano però lucidità e cattiveria negli ultimi metri.

Correa 5.5 - Funziona a meraviglia la catena con Escudero nel primo tempo, ma la rimonta del Bayern Monaco toglie inevitabilmente fiducia ai calciatori di Montella, che mentalmente lasciano anzitempo il campo. (Dal 78' Ramirez SV.)

Ben Yedder 5 - Finisce puntualmente nella trappola dei due centrali tedeschi, non incidendo come vorrebbe e dovrebbe. (Dall'80' Muriel SV.)