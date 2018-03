Le pagelle del Siviglia - Muriel ci prova, Escudero sbaglia tutto

Risultato finale: Siviglia-Valencia 0-2

© foto di Federico Gaetano

Sergio Rico 6 - Il Valencia calcia raramente in porta, lui non corre particolari rischi. Incolpevole su entrambe le reti siglate da Rodrigo.

Layun 6.5 - Spinge meno rispetto al solito, si sovrappone raramente sulla corsia di Sarabia. Dietro ha il suo gran da fare contro Guedes, ma tutto sommato se la cava dignitosamente.

Mercado 5.5 - Un paio di chiusure determinanti nel primo tempo. Nella ripresa, invece, spesso si ritrova fuori posizione ed è il colpevole principale sul secondo gol incassato.

Lenglet 6 - Chiude bene gli spazi e legge in anticipo le intenzioni degli avversari. Anche in fase d’impostazione fa il suo.

Escudero 4.5 - Ha sulla coscienza il pasticcio difensivo che porta allo 0-1 di Rodrigo. Da lì in poi la sua partita è una continua serie di errori.

N’Zonzi 5.5 - Dà sostanza in mezzo e spesso duella ad armi pari contro Kondogbia. Quando il Valencia riparte, però, lui arranca.

Banega 5.5 - Non è il solito trascinatore, sbaglia qualche passaggio di troppo a centrocampo e spesso rallenta le giocate. Non il suo miglior pomeriggio.

Sarabia 5.5 - Parte bene, con dribbling e giocate a cui ci ha sempre abituato. Poi, dopo la rete di Rodrigo, perde un po’ di fiducia come al resto della squadra. (Dal 71’ Ben Yedder 5 - Ha oltre venti minuti per mettersi in mostra, ma non tocca mai il pallone.)

Nolito 5 - Gioca ad intermittenza, alterna buone giocate ad altre rivedibili. A parte un tiro a giro pericoloso, sbatte sempre contro Gabriel. (Dal 63’ Correa 5.5 - Qualche lampo, ma anche lui non si nota granché.)

Vazquez 5.5 - Un passo indietro rispetto alle ultime partite: lento e macchinoso negli ultimi trenta metri, nonostante la facilità di saltare l’avversario nei dribbling. Ha tante chance per riaprire il match, ma sbaglia tutto.

Muriel 6 - Ha le sue occasioni per lasciare il segno, ma non è preciso e fortunato: colpisce una traversa e Gayà salva sulla linea un suo tocco sotto porta. Comunque tra i più attivi. (Dall’81’ Sandro Ramirez s.v.)