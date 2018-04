Le pagelle del Siviglia - Non si salva quasi nessuno, Sandro ci prova

Risultato finale: Celta Vigo-Siviglia 4-0

Soria 4.5 - Prova a tenere a galla i suoi nel primo tempo, ma nella ripresa cade sotto i colpi di Iago Aspas. Ma che errore in occasione del terzo gol: uscita senza senso che spalanca al numero dieci dei galiziani le porte per il 3-0!

Layun 5 - Prova a spingere sulla corsia destra del campo, ma sbaglia sempre l’ultima giocata: tanti cross fuori misura e conclusioni inguardabili verso la porta. Dietro concede qualcosa di troppo.

Kjaer 6 - Fin quando è in campo, svolge il suo compito difensivo. Poi esce poco prima dell’intervallo a causa di un infortunio. (Dal 40’ Lenglet 5 - Anche lui irriconoscibile questo pomeriggio, nel secondo tempo sbaglia di tutto e di più: sempre fuori posizione.)

Carrico 4.5 - Iago Aspas lo fa impazzire, lui è sempre in ritardo. Partita da dimenticare in fretta, un vero e proprio incubo.

Arana 4.5 - Una buona mezzora abbondante, poi sfortunatamente realizza l’autorete che sblocca l’incontro e cambia la sua partita: perde la bussola e commette un pasticcio dietro l’altro. Anche sul quarto gol è determinante la sua deviazione in porta.

Pizarro 5 - Strano a dirsi, ma non è il solito Pizarro spavaldo e cattivo a cui ci ha abituato: perde un sacco di palloni e si lascia sempre anticipare dagli avversari. (Dal 60’ Vazquez 5 - Ha oltre mezzora per mettersi in mostra, ma non tocca palla.)

N’Zonzi 5 - Lento e macchinoso in alcune occasioni, ma è comunque il calciatore che prova a dare quel qualcosa in più tra le fila degli andalusi. Rischia la giocata imprevedibile, anche se non sempre va a buon fine. Crolla nella ripresa.

Banega 5 - Nei primi minuti prova a prendere per mano la squadra ed a guidarla verso la porta avversaria. Poi, con il passare del tempo, arretra il proprio raggio d’azione e viene annullato da Lobotka.

Sarabia 5 - Probabilmente una delle sue peggiori partite con la maglia del Siviglia: non riesce quasi mai a mettersi in moto, non tenta mai il dribbling su Jonny nonostante questo fosse ammonito dai primissimi minuti. (Dal 73’ Nolito 5.5 - Anche lui non si nota molto nei pochi minuti in cui è in campo.)

Sandro 6 - Sicuramente il calciatore più pericoloso della partita: ha quattro limpide occasioni per lasciare il segno, ma in entrambi i casi è straordinario l’estremo difensore avversario. Ha voglia di dimostrare e dà risposte importanti.

Ben Yedder 5 - Roncaglia e Sergi Gomez non lo perdono di vista un secondo e lui fa tanta fatica a ricevere la sfera e far salire la squadra. Gira a vuoto nella metà campo del Celta Vigo.