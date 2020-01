Le pagelle del Siviglia - Ocampos brilla, Diego Carlos croce e delizia

Risultato finale: Siviglia-Athletic Bilbao 1-1

Vaclik 6 - Di grandi parate non ne compie, anche perché l’Athletic Bilbao colpisce praticamente sull’unico tiro in porta della gara.

Navas 6 - Festeggia le cinquecento presenze tra i professionisti con una prestazione un po’ troppo timida nel primo tempo e di grande cuore nella ripresa. Si propone sulla fascia e in difesa se la cava piuttosto bene.

Diego Carlos 6 - In alcune circostanze non riesce a frenarsi, commettendo spesso falli inutili. Per il resto, però, in fase difensiva concede poco e nulla. Mezzo voto in meno per il gol del possibile 2-1 che si divora nel finale.

Carrico 6 - Prende un cartellino giallo evitabile nel primo tempo, che lo porta a essere sostituito nel corso dell’intervallo dal tecnico Lopetegui. (Dal 46’ Escudero 6.5 - Dà maggior brio sulla fascia, corre e si propone. Tra i migliori nella ripresa.)

Kounde 6 - Rispetto a Navas spinge di più, ma solo in un paio di occasioni riesce ad andare al cross. Nella propria metà campo soffre maledettamente Capa. Nel secondo tempo passa al centro con l'uscita di Carrico e gioca più che bene.

Jordan 5.5 - Manda alle stelle un pallone da spingere in rete, protesta per un penalty non concesso e che lascia comunque qualche dubbio. Si nota per gli episodi, male a centrocampo.

Fernando 6 - Fa la diga avanti la difesa, anche se spesso viene lasciato solo e va in difficoltà contro la fisicità di Raul Garcia. Sale in cattedra dopo l'intervallo.

Banega 6.5 - Prova ad accendere la luce nel buio totale, ma anche lui è parecchio impreciso. Colpisce una traversa direttamente dalla bandierina, pure sfortunato. Nella ripresa veste i panni di trascinatore.

Oliver Torres 5 - Si nota molto poco, anche perché la squadra scende con continuità soprattutto dalle parti di Ocampos. Paga con l'esclusione dal campo durante l'intervallo. (Dal 46’ De Jong 6 - Dà peso in avanti, nella ripresa fioccano le occasioni da gol. Colpisce un palo e frutta l'autorete di Nunez.)

Ocampos 6.5 - Anche lui, come Banega, regala sprazzi di grandi giocate. Spacca in due la difesa avversaria. L'ammonizione è la nota stonata della serata: contro il Real Madrid non ci sarà.

Munir 5.5 - Gira a vuoto tra I tre difensori centrali dell’Athletic, sembra un pesce fuor d’acqua nel cuore dell’area di rigore. Meglio nella ripresa: a inizio secondo tempo ha una ghiotta occasione per segnare, Alvarez salva sulla linea. (Dall’82’ Vazquez s.v.)