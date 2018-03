Le pagelle del Siviglia - Vazquez e Muriel illudono, black out della difesa

Pari incredibile al Sanchez Pizjuan dopo il doppio vantaggio iniziale della squadra di Vincenzo Montella.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rico 5,5 - Bravo su Suarez nel primo tempo, ma è impreciso con i piedi regalando più di una volta il pallone agli avversari. Nel finale deve arrendersi all'uno-due di Suarez e Messi con più di qualche colpa sul gol dell'argentino.

Mercado 6,5 - Torna sulla fascia dopo diverse partite da centrale e contiene come può Coutinho. Bravo anche nel chiudere con un paio di diagonali sui cross bassi arrivati dalla destra. Montella lo cambia nell'intervallo per evitare il secondo giallo. (dal 46' Layun 6 - Compito più difficile del suo predecessore perché nella ripresa a sparigliare le carte in tavola ci pensa Messi, ma termina comunque la partita senza commettere errori).

Kjaer 6,5 - Avvio di gara pulito e sempre puntuale nei suoi anticipi su Suarez. Nella ripresa salva sulla linea sul cross di Coutinho. Prestazione sontuosa, ma vanificata dal pari finale.

Lenglet 6,5 - Comanda la retroguardia e su calcio da fermo è sempre pericoloso. Vicino al gol nel primo tempo proprio su calcio di punizione.

Escudero 6 - Dembélè è un cliente scomodo e resta bloccato in difesa. Nel primo tempo gli sfugge solamente una volta, mentre nella ripresa deve preoccuparsi di Messi disimpegnandosi sempre molto bene.

Nzonzi 6,5- Più presente in fase offensiva del suo collega di reparto e tantissimi i recuperi effettuati soprattutto nel primo tempo. Imprescindibile per la mediana di Vincenzo Montella.

Banega 6,5 - Dei due mediani è quello che si abbassa di più per impostare l'azione. Tocca tantissimi palloni dando ritmo e velocità alla manovra andalusa. Scalda i motori in vista della Champions League.

Navas 6 - Dei quattro calciatori offensivi è il meno brillante, ma ha come alibi l'esser rientrato solamente questa sera dopo un mese di stop. I suoi continui uno contro uno, però, impediscono a Jordi Alba di scendere sulla fascia sinistra con continuità, ma ha sulla coscienza il mancato gol del k.o. nella ripresa. Nel finale di partita si sacrifica come terzino. (dall'82' Nolito - s.v.)

Vazquez 7- Tante verticalizzazioni ed è sempre l'ex Palermo a dare il via ai contropiedi andalusi. Trova la rete del vantaggio con un tap in vincente e nella ripresa ha anche la chance del 3-0

Correa 6,5 - Macchinoso nel momento del tiro, ma un'autentica spina nel fianco quando il Siviglia deve ripartire. Suo l'assist per Vazquez in occasione della rete dell'1-0. (dal 72' Pizarro 6 - Con il suo ingresso Montella decide di coprirsi. Si posiziona comunque in posizione avanzata con Navas che arretra e diventa un terzino. Mossa azzeccata fino ai minuti finali drammatici vissuti al Sanchez Pizjuan).

Muriel 7 - Svaria molto su tutto il fronte d'attacco, ma quando capisce di poter sfondare dal lato di Sergi Roberto, insiste sull'out mancino. In avvio di ripresa trova la rete del 2-0.