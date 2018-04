Le pagelle del Siviglia - Vazquez evanescente, disastro Mercado

Risultato finale: Levante-Siviglia 2-1

Soria 6 - Non è esente da colpe sui due schiaffi del Levante: non irresistibili le zampate di Roger e Morales, pur al netto della distanza da cui vengono scagliate. Un rammendo eroico sulla bella volée di Jason.

Navas 5,5 - Le ripetute sgambate a destra sono ormai routine. Il passato da esterno alto lo agevola in queste circostanze, paga però il conto in contenimento: qualche indecisione, in un reparto che scricchiola ad ogni folata dei granotas.

Mercado 4,5 - La faccia della farraginosa difesa andalusa. Pochi rammendi, ripetutamente eluso dai piccoletti del Levante, che si fanno beffe di lui. Basta un velo di Morales a mandarlo fuori fase, l'intesa con Lenglet non sboccia mai.

Lenglet 5 - Sorpreso - insieme al compagno di ventura - dalla serpentina di Morales sul primo timbro del Levante. Prova a reggere la baracca nelle fasi più ardue, ma non trova appoggi, e sprofonda insieme al reparto.

Escudero 5 - Bucato dalla traccia interna di Coke per Morales, che ispira l'uno a zero. Prova a colpire con un velenoso diagonale di mancino, eccessive le falle in chiusura. Diagonali mal eseguite, e diversi duelli persi.

Geis 5 - Montella lancia il tedesco, in virtù della necessità di equilibrare una squadra sovente sbilanciata. Interdizione sporca, rapidità di pensiero inesistente, apporto complessivamente impalpabile.

Banega 5,5 - Suo l'assist per il mancino vincente di Carlos Fernandez. Prova a scuotere i suoi, quando il Levante aumenta i giri: si perde anche lui dopo l'intervallo, commettendo sbavature antitetiche alle sue qualità in palleggio.

Nolito 5,5 - Pur con discreta goffaggine, prova a scardinare la retroguardia del Levante con i suoi cambi di passo. Un diagonale disinnescato da Oier, poi il calo post-intervallo, che induce Montella a richiamarlo alla base. (Dal 59' Sandro 5,5 - Combina poco dopo l'ingresso).

Vazquez 5 - L'incostanza è l'infinito neo sull'enorme talento del Mudo. Non regala giocate di qualità, e inasprisce la costruzione andalusa con disimpegni prevedibili e compassati. Nel finale avverte un fastidio che lo costringe al forfait. (Dal 73' Layun 5,5 - I compagni non lo coinvolgono).

Sarabia 5 - Quando prova a sgasare s'infrange sistematicamente sull'avversario di turno. L'avvio è incoraggiante, ma impiega pochissimo a slegarsi dal canovaccio della partita.

Carlos Fernandez 6,5 - Riacciuffa il pari con un'estemporanea girata di mancino che sorprende tutti, Oier compreso. Poi emerge a sprazzi, pagando la comunicazione singhiozzante con i trequartisti. Lo rileva Muriel, dopo settantuno minuti. (Dal 71' Muriel 5,5 - Nessuno squillo nei venti minuti finali).