Le pagelle del Sudtirol - Fink migliore in campo, bene la difesa

Risultato finale: Torino-Sudtirol 2-0.

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Offredi 6 - Non ha colpe sui due gol subiti, soprattutto sul primo. Una deviazione lo manda fuori causa, per il resto della sfida è sempre attento e non si fa mai sorprendere.

Ierardi 6 - Soffre su alcune accelerazioni di Berenguer, ma raddoppia bene e lascia poco spazio agli avversari.

Casale 5.5 - Qualche difficoltà di troppo, soprattutto nella parte finale del primo tempo. Sfortunato sul gol di Soriano, decisiva la sua deviazione. In alcune giocate soffre l'importanza del match.

Vinetot 6 - Molto bene sulle incursioni di Zaza, non sembrano esserci due categorie di differenza. Da evidenziare anche il tempismo sui palloni alti, limita molto bene l'ex Valencia.

Oneto 6 - Come previsto pensa più a difendere che ad attaccare. Ma quando raddoppia da una gran mano ai compagni.

Berardocco 5.5 - Inizia bene, rubando anche diversi palloni a Baselli. Poi si abbassa troppo e non si vede molto in inserimento.

Fink 6.5 - Buona prova da parte del numero 10, fa girare spesso il pallone. Ci prova anche in un paio di occasioni, ma non trova lo specchio della porta. (Dal 67' Morosini 6 - Si muove molto bene tra le linee, entra con il giusto atteggiamento in campo).

Procopio 5.5 - Spinge a fasi alterne, ma pensa di più alla fase difensiva. Meglio nei primi minuti del secondo tempo, ma non gioca una gara sufficiente. (Dal 52' Turchetta 6 - Entra in campo e dà la scarica giusta alla squadra, buon impatto sul match).

Mazzocchi 5.5 - Qualche buona giocata, ma nulla di più. Aiuta molto in fase difensiva, ma manca quando deve affondare. Molti dubbi sul gol annullato per fuorigioco. (Dall'84' Antezza s.v.).

Costantino 5 - Chiede a gran voce un calcio di rigore. Un sinistro poco preciso, poi nulla più. Il bomber di coppa del Sudtirol manca. E si vede.

Fabbri 6 - Gioca in una posizione avanzata e inizia molto bene, con giocate e azioni solitarie sulla sinistra. Sempre presente, uno dei migliori in campo.