Le pagelle del Torino - Belotti dà spettacolo, difesa da applausi

Risultato finale: Torino-Sassuolo 3-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 6 - Mantiene la sua porta inviolata, e di fatti il Sassuolo calcia pochissime volte nello specchio della porta.

De Silvestri 7 - Una buona prestazione la sua, sostiene con costanza la fase offensiva della squadra. Pennella al centro un cross fantastico per il gol di Belotti.

N'Koulou 6.5- A tratti sembra essere tornato quello dei tempi di Marsiglia. Attento, mette in campo qualità e quantita.

Moretti 6.5 - Uno dei migliori dei suoi. Sul gioco aereo si fa valere arrivando quasi su ogni pallone, bravo anche nel contenere gli avversari per vie centrali.

Barreca 6 - Una gara diligente, dove non si mette in mostra in maniera particolare ma svolge il suo compito senza strafare.

Rincón 6 - Tanto lavoro sporco, corre come un forsennato nel tentativo di aiutare la squadra in entrambe le fasi di gioco. (Dall'81' Acquah sv).

Obi 6.5 - Va a disturbare perennemente i centrocampisti del Sassuolo, instancabile fino alla fine. Poi Belotti apparecchia e lui si fa trovare al posto giusto siglando il 3-0.

Falqué 6.5 - Parte bene nel primo tempo, poi sembra un po' spaesato e non segue sempre la squadra. Bravo quando Duncan gli regala il pallone, lui non se la sente di tirare di fronte a Consigli e consegna la palla a Ljajic per il 2-0. (Dall'85' Zappacosta sv).

Ljajic 6.5 - Non la sua miglior prestazione, dobbiamo dirlo, ma è sempre pronto a colpire e pare aver trovato l'amalgama giusta con i compagni di reparto. Sigla il 2-0 sfruttando l'errore di Duncan che poi Falque riesce ad apparecchiare sui suoi piedi.

Berenguer 5 - No, non ci siamo. Lo spagnolo si vede poco, sbaglia tanti passaggi e sembra lontano dal giocatore brillante che si è messo in mostra con la maglia dell'Osasuna. (Dal 71' Edera 6 - Entra in campo e rischia subito di segnare, buon impatto sul match).

Belotti 7.5- Ha ricordato all'opinione pubblica perchè c'è mezza Europa che lo cerca. Un gol fantastico, una rovesciata che esige la standing ovation di tutto lo stadio. Poi, non contento, per il 2-0 apparecchia in maniera egregia per Obi, saltando due avversari in dribbling ed appoggiando in mezzo.