Le pagelle del Torino - Iago Falque il migliore, crollo nella ripresa

Risultato finale: Roma-Torino 3-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 6 - L’attacco della Roma non lo sollecita più di tanto nel primo tempo. Nulla può sui gol della Roma ma è reattivo sul diagonale di Kolarov.

De Silvestri 6 - Mantiene il baricentro basso tenendo sempre d’occhio El Shaarawy dalla sua parte e ne limita le qualità (Dal 71’ Barreca 6 - Non commette grosse sbavature nella mezzora in campo).

Nkoulou 6 - Di testa o di piede, il difensore granata è sempre presente al centro dell’area di rigore per fermare le azioni giallorosse. Messo più sotto pressione nel secondo tempo.

Moretti 5.5 - Non è sempre preciso nel corso del match ma rimedia praticamente sempre a qualche piccola sbavatura. In ritardo su De Rossi in occasione del 2-0.

Ansaldi 5.5 - Cresce dopo una partenza un po’ in difficoltà. Lascia però in gioco De Rossi in occasione della rete del 2-0.

Acquah 5.5 - Usa il fisico nella fase di non possesso. Regge l’urto con la qualità del centrocampo della Roma. Meno lucido nel secondo tempo (Dall’82’ Edera sv)

Rincon 6 - Fa quantità in mezzo al campo andando ad aggredire i portatori di palla della Roma senza mai lasciargli un attimo di spazio.

Baselli 5.5 - Poco incisivo in attacco, disputa però un’ottima partita nella fase di contenimento. Rovina tutto però non seguendo Manolas in occasione dell’1-0.

Iago Falque 6.5 - Il migliore della formazione granata. Mette in costante la ripresa della Roma e chiama in più di un’occasione Alisson a grandi interventi. Cala nella ripresa (Dal 68’ Niang 5 - Non dà il cambio di marcia in attacco risultando poco incisivo).

Belotti 5 - Poco lucido sotto porta, fallisce un gol nel primo tempo non da lui calciando alto da posizione più che ravvicinata.

Bereguer 5.5 - Si muove molto sul fronte d’attacco. Manca però negli ultimi metri dove non lascia molto il segno. Dà il via al contropiede del 3-0 della Roma.