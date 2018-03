Le pagelle del Torino - Ljajic entra con voglia, Ansaldi rovina tutto

Risultato finale: Torino - Fiorentina 1-2

Sirigu 7 - Fondamentale nell'inchiodare il punteggio nel primo tempo, quando si distende e salva sul rigore di Veretout. Il francese gli si ripresenta davanti e lo fredda, così come Thereau, di nuovo su rigore, nel finale.

De Silvestri 5,5 - Il VAR scova il suo tocco di mano sul tiro di Biraghi: deviazione non netta, ma presente. Per sua fortuna Sirigu para il rigore. Per il resto prova a spingere, ma non sempre ci riesce. (dal 55' Barreca 5,5 - Si nota poco e nulla dal momento del suo ingresso. Si limita a difendere ma quando vuole avanzare non riesce mai a sfondare).

N'Koulou 6,5 - Migliore in campo per i granata. Comanda alla perfezione la difesa e segue con grande efficacia Simeone a vista, limitandolo tantissimo. Si rivela anche buon consigliere, visto il suggerimento a Sirigu sul rigore di Veretout.

Moretti 6 - Rischia tantissimo scivolando su Simeone in area dopo meno di dieci minuti. Gavillucci inizialmente indica il dischetto, ma poi cambia idea. Per il resto non sbaglia più quasi nulla: prova sufficiente.

Ansaldi 5 - Rovina una prestazione nel complesso discreta, o almeno non da catalogare tra i peggiori, con l'episodio finale, nel quale mura con il braccio il cross di Biraghi e offre la chance di vincere agli ospiti.

Rincon 6 - Mazzarri lo dirotta sulla mezzala sinistra, dove non propone chissà quali trame offensive ma si rivela solido, sulla lunga distanza, nel contenere Benassi. Fuori nel finale per spostarsi tutti avanti. (dal 74' Ljajic 6,5 - Regala brio e vivacità all'attacco granata, o perlomeno voglia di provarci. Suggerisce l'assist vincente con un bel tocco sul gol di Belotti).

Valdifiori 5,5 - Promosso per la prima volta a titolare dal suo tecnico Mazzarri, non offre una prova totalmente sufficiente. Positivo quando c'è da aggredire il regista ospite, meno quando si tratta di farlo lui.

Acquah 4,5 - In una partita di poca gloria, contro il muscolare Veretout, si rende ancora meno produttivo andando a perdere un pallone mortale per lanciare Veretout verso la porta. Poi poco altro.

Iago Falque 5 - Biraghi lo contiene bene, ed ha anche modo di attaccare lo spazio davanti. Significa che la sua prestazione offensiva non è stata all'altezza. Spreca anche un'ottima punizione dal limite.

Belotti 6,5 - Combatte, ma nel primo tempo finisce sempre al tappeto contro i centraloni della Fiorentina. Continua comunque a lottare e regala l'illusorio gol del pareggio con una zampata da vero attaccante.

Berenguer 5 - La sua partita dura più o meno un'ora, nella quale si fatica a ricordarsi che sia in campo. Dalla sua parte Milenkovic aggredisce alto e con il fisico. Per lui non c'è proprio gloria. (dal 58' Niang 5 - Ingresso quantomeno inutile. Non combina niente di buono e si innervosisce presto, andando a prendersi il cartellino giallo che gli farà saltare la prossima).