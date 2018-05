Le pagelle del Torino - N'Koulou insuperabile, Molinaro sfortunato

Risultato finale: Genoa-Torino 1-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milinkovic-Savic 6 - Neutralizza quasi tutte le conclusioni degli avversari verso lo specchio della porta, anche se non è chiamato a straordinari interventi. Non può nulla sul tocco sotto vincente di Pandev, bravissimo nel giocare il pallone.

N’Koulou 7 - Legge bene le intenzioni degli avversari e spesso riesce ad anticipare Lapadula e compagni. Solita ottima prestazione per il leader difensivo granata.

Bonifazi 6.5 - Tiene la posizione e rischia davvero poco e nulla. Bene anche in fase d’impostazione, non sbaglia quasi nulla.

Moretti 6.5 - Come il resto dei compagni di reparto gioca una buona partita a livello di marcatura e copertura. Dà manforte ad Ansaldi quando il gioco degli avversari si sviluppa sulla sinistra. (Dal 70’ Molinaro 5.5 - Eredita i compiti da Moretti e li svolge alla perfezione fino a quando, sbilanciato da Lapadula, non regala a Pandev il pallone dell'1-2.)

De Silvestri 6 - Meno pimpante rispetto al solito, si limita principalmente a contenere le discese di Laxalt. Tutto sommato disputa una gara attenta.

Rincon 6 - Fa da filtro avanti la difesa, provando a bloccare il gioco degli avversari nelle ripartenze: a volte ci riesce, in altre meno. Meglio nella ripresa.

Baselli 6.5 - Non è precisissimo nei passaggi, soprattutto nella prima mezzora. Gioca a bassi ritmi e non riesce a dare qualità in mezzo al campo. Rivitalizzato, invece, nella ripresa: ottimo l’inserimento in area nell’azione del 2-0. (Dal 76’ Acquah s.v.)

Ansaldi 6 - Spinge tantissimo sulla fascia sinistra, appoggiando sempre la manovra offensiva. Fa avanti e indietro senza sosta, anche se in difesa concede qualcosina di troppo a Pereira. Bello l'assist per lo 0-2 di Baselli; ingenuo quando si becca il rosso per somma di ammonizioni.

Beringuer 6 - La sua partita vive di fiammate, alterna buone giocate a momenti in cui scompare dal campo. Mette, però, lo zampino sull’azione che porta al gol.

Iago Falqué 6.5 - Nella prima parte del primo tempo fa tanta fatica ad entrare in partita. Poi il tap-in vincente mette la sua gara in discesa: si sblocca mentalmente e con i piedi. (Dal 65’ Edera 6 - Dà nuova linfa all’attacco del Toro nella seconda parte della ripresa.)

Belotti 6 - Fa tanto movimento, ma viene servito poco e male dai compagni di squadra. Bravissimo, invece, nel primo tempo quando mette Iago Falqué nelle condizioni di realizzare la rete dello 0-1.