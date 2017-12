Le pagelle del Torino - Rincon sugli scudi, Belotti ancora sbiadito

Risultato finale: Lazio-Torino 1-3

Sirigu 6.5 - Conferma di essere tra i portieri più in forma del campionato.

De Silvestri 6 - Non spinge più di tanto, ma è molto bravo a chiudere le offensive della Lazio dalle sue parti.

N’Koulou 6 - Qualche intervento irruento di troppo porta pericoli evitabili al Torino da palla ferma, ma nel complesso se la cava.

Burdisso 6.5 - Nessuna sceneggiata nell’episodio con Immobile e di questo gliene va dato atto. Gioca una grande partita.

Molinaro 6.5 - Molto ispirato questa sera, dalla catena mancina nascono le principali occasioni per il Torino. Va anche vicino alla rete nel primo tempo.

Rincon 7 - La voglia di andare a rete è emersa già dalle prime battute di gioco. Si è proposto con maggiore frequenza in avanti e alla fine ha trovato la giocata vincente ad impreziosire una partita che lo ha visto protagonista in positivo. (Dall’85’ Acquah SV.)

Valdifiori 5.5 - Serve più autorevolezza a metà campo per dettare i tempi del gioco ed assecondare i movimenti dei compagni. Non sempre è disposto a forzare la giocata.

Baselli 6 - Meno esuberante del solito, porta comunque a casa la sufficienza. (Dal 75’ Obi SV.)

Falqué 6 - Poche fiammate, comunque interessanti e portatrici di pericoli per gli avversari. (Dal 71’ Edera 7 - Quanta classe per questo ragazzino. Entra senza un briciolo di paura e con un gran tiro chiude i giochi)

Belotti 5.5 - Prosegue il momento di appannamento dell’attaccante. Colpisce il palo in apertura e sembra non essere in grado di scrollarsi la pressione di dosso.

Berenguer 7 - Arriva la prima perla in Serie A con un gran diagonale. Ha qualità e ottimi margini di miglioramento, risorsa importante per Mihajlovic.