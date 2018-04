Le pagelle del Torino - Sirigu c'è, N'Koulou incerto

Risultato finale: Atalanta-Torino 2-1

Sirigu 6.5 - Nel primo tempo in almeno tre occasioni è decisivo sui tiri degli avversari. Nulla può sulle reti orobiche.

N'Koulou 5 - Rude in alcuni interventi, in ritardo nelle occasioni chiave della gara.

Burdisso 6 - Tanti interventi vigorosi, ma non combina guai.

Moretti 5.5 - Sicuro in alcuni interventi, meno in altri. Anche lui, però, non convince del tutto.

Bonifazi 5.5 - Ritorna titolare dopo tanto tempo e gioca anche fuori ruolo. Si applica, ma va in difficoltà nella ripresa, più volte puntato da Gomez. (Dal 67' Molinaro 5.5 - Anche lui soffre in fase difensiva).

Acquah 5.5 Si limita a svolgere il compitino, senza strafare. In difficoltà dalla mezz'ora in poi. (Dal 75' Berenguer s.v. - ).

Rincon 5.5 - Tanto vigore in mezzo al campo, le dà e le prende, ma in fase di impostazione c'è poco.

Ansaldi 6 - Un paio di sortite e niente più nel primo tempo. Più vispo nella ripresa.

Ljajic 6 - Si vede all'inizio del match con due-tre accelerazioni. Nella ripresa è bravo a mettere dentro su assist di Edera.

Edera 6 - Encomiabile per l'impegno, ma zero palloni pericolosi nel primo tempo. Più spunti incisivi nella ripresa, suo l'assist per Ljajic (Dal 85' Niang s.v. - )

Belotti 5.5 - Primo tempo opaco, così come nella ripresa, vaga per tanti minuti senza una meta.