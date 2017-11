Le pagelle del Torino - Sirigu provvidenziale, Belotti ha poche chance

Risultato finale: Inter-Torino 1-1

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Sirigu 7 - Nel primo tempo compie due grandi interventi, strozzando l'urlo in gola prima a Vecino e poi a Skriniar. Nella ripresa di ripete su un colpo di testa dell'uruguaiano. Se il Toro porta un punto a casa, lo deve anche a lui.

De Silvestri 6.5 - Dopo un primo tempo in cui è meno pimpante rispetto al solito, nella ripresa si scatena e diventa imprendibile. Prova di grande attenzione in fase difensiva: non perde mai di vista Perisic ed è autore di un paio di chiusure provvidenziali.

N'Koulou 6.5 - A volte si ritrova fuori posizione e sembra capirci ben poco quando i centrocampisti dell'Inter assaltano l'area di rigore granata. Almeno nei movimenti, Icardi lo anticipa quasi sempre. Nella ripresa ritrova la bussola e sfodera una prestazione sontuosa.

Burdisso 6.5 - Debutta a novembre e non deve essere facile. Lui, a parte qualche comprensibile sbavatura, tiene botta ad un osso duro come Icardi per tutta la partita.

Ansaldi 5.5 - Si ripresenta avanti ai suoi ex tifosi con tanta voglia di fare: ha gamba, arriva spesso sul fondo, ma i suoi cross non sempre sono precisissimi per gli attaccanti. Dietro soffre le galoppate di Candreva.

Rincon 6.5 - Ingabbia Borja Valero, togliendogli tempo e spazio per agire. Ma non solo: spesso si spinge in avanti e costruisce buone cose per Belotti e compagni. Gioca a tutto campo.

Obi 5.5 - Dei tre in mezzo al campo è quello che si nota meno: sbaglia qualche passaggio di troppo e non riesce quasi mai a saltare Vecino e Gagliardini. Imperdonabile l'errore di testa da zero metri. (Dal 73' Acquah 6 - Da muscoli e fisicità al centrocampo per resistere all'assalto finale dell'Inter.)

Baselli 6.5 - E' lui l'unico a creare occasioni da rete nel Torino nel primo tempo: prima col destro, poi di testa. In quest'ultimo caso è strepitoso Handanovic a salvare l'Inter. Dà grande qualità nel settore centrale del campo.

Iago Falqué 7 - Con una grande giocata, salta tre avversari e trova un gol meraviglioso, che costringe l'Inter a sbilanciarsi in avanti. Rompe il ghiaccio con una prodezza importante ai fini del risultato finale. (Dall'83' Niang s.v.)

Ljajic 6.5 - Corre tantissimo sulla sinistra, aiutando spesso e volentieri Ansaldi in fase di copertura. In zona d'attacco non è brillante, ma è quello che comunque prova a dare fantasia e vivacità all'attacco. (Dall'89' Berenguer s.v)

Belotti 5.5 - Fa reparto da solo e fa continuamente a sportellate con Miranda e Skriniar, anche se raramente riesce a vincere i duelli corpo a corpo. Non è ancora al top della condizione, gira un po' a vuoto.