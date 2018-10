Le pagelle del Tottenham - Alli entra bene, mediana svagata

Risultato finale: Tottenham-Manchester City 0-1

© foto di Federico De Luca

Lloris 6 - Attento tra i pali, poco può sul gol di Mahrez.

Trippier 6 - Spinge appena può sulla fascia. Non sempre preciso però in fase difensiva.

Sanchez 6 - Non commette errori marchiani, anzi. Deve limitare l'irruenza nei contrasti.

Alderweireld 6 - Tiene botta agli attaccanti avversari con ardore e astuzia. Prova dignitosa.

Davies 5.5 - Due, tre discese sulla fascia nel primo tempo. Cala nella ripresa.

Dier 5.5 - Fatica contro il centrocampo di Guardiola. Pochi palloni recuperati, in affanno in più di una circostanza. (Dal 67' Winks 5.5 - Non cambia la gara).

Dembelé 5.5 - Fa girare il pallone, ma non è sempre lucido in fase di rilancio. (Dal 75' Alli 6 - Qualche accelerazione, ma non basta).

Sissoko 6 - Una centrifuga in alcune fasi, forse alle volte troppo irruento. Non trova sempre gli spazi per colpire.

Lamela 6 - Parte forte, accelerazioni, assist e tiri insidiosi. Poi cala e nella ripresa c'è un errore da matita blu.

Moura 6 - Gara di sacrificio, impreziosita da due-tre ricami. Esce nel finale. (Dall'81' Eriksen s.v. - )

Kane 5.5 - Sbatte contro i difensori dei Citizens. Un tiro fuori di poco e non molto altro. Nulla da aggiungere ulteriormente.