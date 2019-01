Le pagelle del Tottenham - Dier delude. Llorente, gol e poi più nulla

Risultato finale: Chelsea-Tottenham 2-1 (6-3 d.c.r.)

Gazzaniga 5 - Il destro secco di Kanté gli scivola tra le gambe e rotola beffardamente nel sacco. Goffaggine parzialmente mitigata dall'impossibilità di veder partire la traiettoria, che lo sorprende all'ultimo secondo utile. Sempre trafitto dai rigori di Hazard e soci.

Aurier 5 - Mai in partita. Nel primo tempo prova a spingere, perdendo sistematicamente l'attimo quando dovrebbe concretizzare. Non tiene a bada Hazard e, incanalando tutte le attenzioni sul talento belga, perde di vista Emerson Palmieri, che banchetta e ben figura sul suo lato.

Alderweireld 6 - Serata dall'andamento sinuoso: parte bene, poi sembra perdersi sulle accelerazioni estemporanee dei Blues. Si prende un rischio sul tackle da tergo in area su Hazard, giudicato legale anche dal VAR. Nel complesso regge e non commette errori marchiani.

Vertonghen 5,5 - Palesa più di un affanno in opposizione alle transizioni del Chelsea, specie nel primo tempo. Non perde la tramontana e prova sempre a mettere un rammendo, anche se pare dannarsi invano per trovare contromisure alle combinazioni nello stretto degli avversari.

Davies 5,5 - Nel marasma generato dagli affondi dei Blues, va spesso e volentieri in confusione. Almeno un paio di ripiegamenti tardivi sulle iniziative della premiata ditta Pedro-Azpilicueta. Al trentatreesimo alza bandiera bianca per un guaio muscolare. (Dal 33' Rose 6,5 - Anche lui colpevole sul raddoppio di Hazard, rimedia con l'assist al bacio per la zuccata di Llorente).

Winks 6 - Tatticamente è il più disciplinato della mediana degli Spurs. Poche iniziative in palleggio, ma si fa apprezzare in ripiegamento, schermando quando può le discese degli uomini di Maurizio Sarri.

Dier 4,5 - Cala a picco più dei compagni. Esordisce con una serie di falli, evitando (incomprensibilmente) la sanzione. Non lega con il resto del reparto, l'aggravante è l'errore dagli undici metri che estromette il Tottenham dalla competizione.

Sissoko 5,5 - Fa la spola tra mediana ed esterno. Non punge nei metri finali e si nasconde in qualche spezzone della gara. Muscoli che in alcune circostanze gli consentono di reggere all'urto dei Blues, anche se mette a bilancio più di una svista in rottura. (Dall'80' Sanchez s.v.).

Eriksen 6 - Impalpabile nel primo tempo, rinsavisce nella ripresa, il tempo di regalare un paio di giocate deliziose non sfruttate dai compagni. Poca roba, per uno della sua classe. Fredda Kepa su rigore, ma non basta ad evitare la sconfitta.

Lamela 5 - Il Coco non prende il volo e fa il solletico alla coppia centrale opposta. Schierato sostanzialmente per assenza di alternative (in panchina c'è il solo Lucas), non approfitta della chance e sbatte sul muro imbastito dalla linea del Chelsea.

Llorente 6 - Gravita per cinquanta minuti in zona Rudiger-David Luiz, che lo assorbono senza patemi di sorta. Poi il lampo: s'incunea tra due avversari sulla bella pennellata di Rose e infila Kepa in torsione. Richiamato alla base diciotto minuti più tardi, quando Pochettino gli preferisce la rapidità di Lucas. (Dal 68' Lucas 5 - Pronti via e spaventa Kepa con il mancino. Fatale l'errore dal dischetto).