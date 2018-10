Le pagelle del V. Plzen - Hrosovsky non basta, Limbersky insidioso

Risultato finale: Real Madrid-Viktoria Plzen 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hruska 6 - Si fa beffare dalla qualità di Benzema e Marcelo che lo infilano, ma evita un passivo peggiore con un paio di interventi positivi.

Reznik 5.5 - Marcelo non è un cliente semplice da gestire, la sua fase difensiva risulta altalenante.

Hejda 5 - Non sempre attento quando dalle fasce piovono traversoni rischiosi. Sbaglia la marcatura su Benzema in occasione del primo gol.

Hubnik 6 - E' di sicuro la discriminante positiva della retroguardia di Vrba, tiene alta l'attenzione anche se in alcune circostanze la qualità avversaria ha la meglio.

Limbersky 6.5 - Mette i brividi ai tifosi del Bernabeu quando decide di partire palla al piede, spesso saltando più di un avversario. Arriva vicino al gol nel primo tempo.

Hrošovský 6.5 - E' lui che accorcia le distanze, prima ci va vicino e poi infila Navas con una rasoiata precisa.

Prochazka 6 - Anche lui prova a sorprendere il portiere avversario ma gli manca precisione. (Dal 68' Horava 5.5 - Non ha un grande impatto sul match, non entra a pieno in partita).

Havel 6 - Fa a fette l'area avversaria, provando ad inserirsi con tagli insidiosi, non viene servito sempre a dovere. (Dal 77' Ekpai sv).

Chermak 5 - Rendimento non particolarmente esaltante, spesso si nasconde e non partecipa alla manvora.

Petrzela 6 - In velocità rischia di far male, ma la difesa dei blancos in breve tempo ne prende le misure. (Dall'87' Reznicek sv).

Krmencik 6.5 - Mostra tutta la sua qualità dialogando con i compagni e provando a colpire in porta, senza trovare la giusta decisione.