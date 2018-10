Le pagelle del Valencia - Batshuayi sprecone, Guedes il migliore

Risultato finale: Man Utd-Valencia 0-0

Neto 6.5 - Anche lui, come De Gea dalla parte opposta del campo, torna negli spogliatoi durante l’intervallo con i guantoni ancora puliti. Ordinaria amministrazione nella ripresa ed una grande parata sul tiro di Lukaku.

Piccini 6 - Qualche piccola sbavatura, che ci può stare contro un osso duro come Rashford, ma nel complesso non demerita. Prestazione accettabile ed in cui si nota anche nella metà campo avversaria.

Garay 6.5 - Fa un po’ lo Smalling del Valencia: guida la difesa, mette una pezza sugli errori altrui e non perde mai di vista Lukaku.

Gabriel 6.6 - Quando non riesce ad impostare Parejo, tocca a lui dare il via alla manovra. Nel primo tempo, inoltre, si mette in mostra con una gran chiusura in area di rigore nel primo tempo.

Gaya 6 - Fa bene entrambe le fasi di gioco, correndo avanti e indietro per tutta la fascia. Annulla Sanchez, mai pericoloso dalle parti di Neto.

Coquelin 5.5 - Gioca molto defilato e non sembra avere il passo. Fatica tantissimo ad inseguire Shaw e dopo l’ammonizione gioca col freno a mano tirato. (Dal 78’ Soler s.v.)

Parejo 5.5 - In cabina di regia non è brillante e spensierato: sempre un tocco in più, come se ancora non avesse smaltito la disastrosa prestazione contro la Juventus. Leggermente in crescendo nella ripresa.

Kondogbia 6 - Quello visto a Milano, sponda Inter, è un lontano parente. Lo abbiamo sottolineato tante volte e lo conferma partita dopo partita: bravo nel liberarsi subito della sfera, attento e concentrato nella propria metà campo.

Guedes 6.5 - E’ l’unico che calcia verso la porta difesa da De Gea: ci prova da tutte le posizioni, ma non centra mai il bersaglio. E’, però, sicuramente uno dei migliori in campo. (Dall’82’ Cheryshev s.v.)

Rodrigo 5.5 - Si muove molto, prova a fare da raccordo per Batshuayi ma non sembra particolarmente in giornata. A Valencia ancora aspettano il Rodrigo dello scorso anno.

Batshuayi 5 - Fa praticamente la stessa partita di Lukaku: quasi sempre spalle alla porta, non riesce mai a far salire la squadra e a rendersi pericoloso in attacco. Solo in un'occasione può sbloccare il match e si divora un gol già fatto. (Dal 73’ Gameiro s.v.)