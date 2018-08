Le pagelle del Valencia - Bene Rodrigo e Piccini

Risultato finale: Valencia-Atletico Madrid 1-1

© foto di Alterphotos/Image Sport

Neto 6.5 - Bella parata su Diego Costa, nulla può sul gol di Correa.

Piccini 7 - Una roccia sulla fascia. Tiene bene la posizione, chiude sugli avversari e si propone appena può.

Paulista 6.5 - Solo il palo gli dice di no. Peccato sarebbe stato il giusto coronamento per una bella gara, tra Diego Costa e Griezmann.

Garay 5.5 Alcune scelte di tempo non convincenti. Male in occasione del gol di Correa, Marcelino lo cambia nella ripresa. (Dal 67' Diakhaby 6 - Buon impatto sulla gara, tiene nel finale.)

Gayà 6 - Buona tenuta sulla fascia per più di un'ora. Non si scompone nel finale.

Soler 6.5 - Meno arrembante nel primo tempo, sale di ritmo nella ripresa. Esce stremato. (Dal 77' Batshuayi 6.5 - La sua grinta servirà, eccome. Spezzone di gara molto promettente.)

Kondogbia 6 - Gioca un match giudizioso senza particolari squilli.

Parejo 6 - Prestazione in crescendo per il numero 10: si fa preferire nella ripresa dove va anche al tiro.

Wass 6.5 - Ha due occasioni e le spreca, ma sulla fascia crea più di un problema a Juanfran. Ottimo acquisto.

Rodrigo 7.5 - Bellissimo il gol del pareggio, ricomincia da dove aveva iniziato: può essere l'anno della consacrazione.

Mina 6 - Prova di sacrificio in attacco. Qualche passaggio a vuoto, non sempre lucido. (Dal 68' Gameiro 6 - Tante motivazioni, ma non basta. Spreca una buona azione alla fine.)