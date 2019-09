Le pagelle del Valencia - Gameiro highlander. Male Cillessen

Fonte: A cura di Giacomo A. Galassi

© foto di Cesar Cebolla/Alfaqui/Image Sport

Cillessen 5 - Incolpevole sui primi due gol del Barcellona, ma con un segno rosso in occasione del terzo gol blaugrana che poi spiana la strada ai padroni di casa. La papera che porta al gol di Pique è decisiva per lo sviluppo del match, finito in goleada.

Wass 5,5 - Si vede poco e non punge sulla fascia. Prestazione opaca.

Garay 5,5 - Il centrale argentino è il migliore del reparto difensivo ma se prendi 5 gol, anche se è il Barcellona, non puoi tornare a casa soddisfatto.

Paulista 5 - Grandi colpe sul primo gol, dove lascia tutto solo De Jong che crossa e serve l'assist a Fati. Poi non riesce quasi mai ad opporsi alle sortite offensive del Barcellona.

Gaya 5,5 - Come il compagno sulla fascia opposta, si vede poco e lascia tanto spazio al Barcellona. Prova insufficiente.

Ferran 6 - Il giovane ci prova e riesce a trovare anche qualche occasione di offendere, senza trovare però mai la giocata decisiva. (dal 68' Kang-in 6 - Buon impatto quando la gara ha però poco da dire. Per il sud-coreano ci sarà tempo per mettersi in mostra).

Coquelin 5,5 - A centrocampo viene sovrastato da Arthur e Busquets.

Parejo 6 - Insieme a Gameiro l'unico ad imporsi un po' rispetto ad un avversario apparso nettamente superiore. Prova a mettere ordine a centrocampo con risultati non eccelsi ma comunque sufficienti.

Guedes 5,5 - In attacco è pericoloso in un paio di occasioni, ma non trova la via della rete e finisce per nascondersi. (dal 68' Cheryshev s.v.)

Rodrigo 6 - Serve un ottimo assist a Gameiro per il primo gol della speranza valenciana. Per il resto fa poco. (dal 72' Maxi Gomez 6 - Segna il gol della bandiera nel finale, ma come per gli altri subentrati è troppo tardi, la partita era già decisa da tempo)

Gameiro 6,5 - Forse l'unico a salvarsi degli ospiti. Il francese lotta e impensierisce più volte ter Stegen, risultando una spina nel fianco della difesa blaugrana. Purtroppo per lui i compagni non lo assistono a sufficienza.