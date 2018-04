Le pagelle del Valencia - Kondogbia illumina, Soler a sprazzi

Risultato finale: Valencia-Eibar 0-0

Neto 6.5 - Si fa trovare pronto nell’unica occasione in cui viene chiamato in causa.

Montoya 6 - Tiene a bada Inui, pericolo principale avversario, ed è costretto spesso a rinunciare all’affondo.

Vezo 6 - Gestisce con autorevolezza sui pochi squilli dell’Eibar.

Gabriel 6 - Poche preoccupazioni questo pomeriggio, se la cava col minimo sforzo.

Gaya 6.5 - Aggredisce la fascia con insistenza e concede ai compagni un’alternativa valida per lo sviluppo della manovra.

Soler 6 - Quando si accende sa come far male all’Eibar, ma gli manca un po’ di continuità nel corso del match. Dall’82’ Torres SV.

Parejo 5.5 - La qualità non si discute, ma in alcune circostanze è troppo lento nel far girare la sfera.

Kondogbia 6.5 - Amministra con ordine a metà campo e con lanci illuminanti concede palloni invitanti ai compagni del reparto avanzato.

Guedes 6 - Il suo talento emerge alla distanza, ma gli manca il guizzo decisivo.

Rodrigo 6.5 - Sicuramente il più pericoloso del Valencia, nonostante la consistente dose di lavoro senza palla. Per pochi centimetro non trova la gioia personale.

Mina 5.5 - Si muove molto meno rispetto al compagno di reparto e non punge. Dal 63’ Zaza -Entra per sbloccare il match e ci riesce, ma l’arbitro annulla la sua rete per un fuorigioco assolutamente dubbio.