Le pagelle del Valencia - Mina esplosivo, Soler decisivo

Risultato finale Valencia-Manchester United 2-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domenech 6 - Può concludere la partita del Mestalla con i guanti immacolati. Lo United tira una sola volta nello specchio della porta, lui fa lo spettatore interessato.

Piccini 6.5 - Dai piedi dell'esterno italiano prende il via l'azione che porta al gol del vantaggio. Avanza a grandi falcate sulla catena destra e sforna numerosi cross.

Vezo 6 - Prende il posto di Garay al centro della difesa e non sfigura affatto. Limita al massimo le poche sortite offensive e annulla completamente Lukaku.

Diakhaby 6 - Attento in chiusura, soprattutto quando devia in corner la conclusione di Mata. Stilisticamente può fare meglio, ma non va per il sottile nello spazzare via.

Lato 6 - Subisce un durissimo fallo a inizio gara che gli costa una brutta ferita alla tibia. Stringe i denti e spinge sulla fascia sinistra come nulla fosse successo. (Dal 51' Garay 6 - Si prende il posto al centro della difesa accanto a Diakhaby e marca a uomo Lukaku che si vede ancor meno).

Soler 7 - Va deciso al tiro, approfitta della ribattuta avversaria, e poi finalizza in rete l'1-0 degli spagnoli. Si esalta sfrecciando sulla fascia, sempre nel vivo del gioco.

Kondogbia 6.5 - Una prestazione illuminante per l'ex Inter, che gestisce alla perfezione i tempi della manovra. Non si tira indietro neanche quando c'è da mettere il piede.

Parejo 6 - Sfrutta al meglio le proprie qualità di interdizione ma anche di inserimento tra le linee. Arriva anche con continuità in area di rigore.

Cheryshev 6.5 - Un'autentica spina nel fianco, si scambia di fascia con Lato, crea numerose azioni invitanti. Non disdegna qualche conclusione in porta. (Dal 65' Torres 6 - Sgombro da pressioni, dopo tre minuti in campo tenta la soluzione personale).

Batshuayi 6 - Sa crearsi le sue occasioni, almeno un paio nel primo tempo anche se non riesce a concretizzare. Mette lo zampino nel raddoppio, Jones lo anticipa prima dell'autogol.

Mina 7 - L'attaccante partecipa all'azione dell'1-0 e propizia con l'assist la rete di Soler. E' un'autentica furia, si sacrifica per la squadra e manda ai pazzi la difesa avversaria. (Dal 68' Rodrigo 6 - Entra quando il risultato è in cassaforte e non si danna l'anima per fare scintille. Si limita al suo).