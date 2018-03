Le pagelle del Valencia - Neto insuperabile, Kondogbia trascinatore

Risultato finale: Siviglia-Valencia 0-2

Neto 7.5 - Nel primo tempo compie un grande intervento sul tiro a botta sicura verso il primo palo di N’Zonzi. Si ripete, poco dopo, su Vazquez. Nella ripresa chiude la saracinesca e si conferma insuperabile.

Gabriel 7 - Marcelino lo adatta nel ruolo di terzino e lui dà solo garanzia. Non si lascia mai superare da Nolito, lotta con le unghia e con i denti.

Garay 6.5 - Tiene bene la posizione e salva in un paio di occasioni il resto della squadra, con chiusure provvidenziali. Solita partita da leader difensivo.

Murillo 6 - Il tecnico gli dà fiducia, lui la ripaga con un’ottima prestazione a livello di copertura e marcatura. Un po’ impreciso quando c’è da impostare il gioco.

Gayà 6.5 - Nel primo tempo, con un intervento in scivolata, salva il pallone sulla linea. Spinge meno rispetto al solito, ma in fase difensiva fa il suo solito figurone. (Dall'83' Lato s.v.)

Coquelin 6 - Molto nervoso ed impreciso, non riesce mai a fare ciò che vorrebbe col pallone tra i piedi. Decisamente meglio nella ripresa.

Parejo 6.5 - Dà geometrie in mezzo al campo, anche se le sue aperture e le sue imbucate non vengono sfruttate dai compagni di squadra. Paga il baricentro troppo basso della squadra.

Kondogbia 7.5 - Prende per mano la squadra ed in mezzo al campo giganteggia: recupera tanti palloni ed è preciso anche nei passaggi per i compagni. Suoi entrambi gli assist per la doppietta di Rodrigo. (Dal 76’ Torres s.v.)

Guedes 6 - Viene servito poco e male dai compagni e, soprattutto, Layun non lo perde di vista un secondo. Nella ripresa si mette in proprio e crea qualche grattacapo.

Rodrigo 8 - Rompe il ghiaccio sfruttando l’errore difensivo di Escudero e realizzando la rete dell’1-0. Si muove tanto e nella ripresa trova il raddoppio e la sua prima doppietta in Liga. Partita perfetta.

Zaza 6 - Anche lui, come Rodrigo, non dà punti di riferimento ai difensori avversari ed attacca costantemente la profondità. Poco lucido sotto porta, ma lotta con e per la squadra. (Dal 68’ Soler 6 - Dà velocità e freschezza negli ultimi minuti di partita.)