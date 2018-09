Le pagelle del Valencia - Neto tiene a galla i suoi, Parejo-Murillo flop

Risultato finale: Valencia-Juventus 0-2

Neto 6.5 - Tiene a galla i suoi per tutto il primo tempo, con uscite mirate e ben calibrate. Si supera nel doppio intervento su Bernardeschi e Matuidi, intuisce l’angolo ma non riesce a parare i penalty di Pjanic.

Vezo 5 - Soffre maledettamente in fase difensiva: la Juventus dalle sue parti trova terreno fertile per attaccare, soprattutto nel primo tempo, e non si lascia sfuggire la ghiotta occasione. (Dal 57’ Cheryshev 6.5 - Con lui in campo dal 1’ forse la musica sarebbe stata diversa: nella mezzora abbondante in cui gioca, crea il panico nella retroguardia bianconera.)

Gabriel 5.5 - Qualche svarione qua e là, spesso con la complicità di Murillo perde di vista la punta centrale della Juventus in area. Se il primo tempo termina con una sola rete di svantaggio, è frutto di fortuna e casualità.

Murillo 4.5 - Quel contatto in area con Ronaldo, costata l’espulsione alla stella portoghese, grida vendetta in casa bianconera. Per il resto, sul terreno di gioco, non è impeccabile nelle marcature e nella copertura degli spazi. Suo l’errore che regala il secondo rigore alla Juve.

Gaya 5.5 - Rischia molto meno rispetto a Vezo, anche se pure lui concede qualche spazio di troppo agli avversari. Nella ripresa prova a dar manforte nella metà campo avversaria, ma non si nota più di tanto.

Soler 6.5 - Ha tanta voglia di fare e spesso esagera in qualche giocata, finendo col perdere il pallone. Però è innegabile che sia uno dei migliori in campo del Valencia: prova sempre ad essere la spina nel fianco della retroguardia bianconera. Nella ripresa tira in continuazione, ma senza mai centrare il bersaglio.

Parejo 4.5 - Meno brillante nelle scelte, nell’ultimo passaggio. Fatica a prendere il controllo del centrocampo e soprattutto causa il fallo da rigore con un intervento rischiosissimo e praticamente quasi inutile. Sottotono, al 95' sbaglia anche un tiro dal dischetto.

Wass 6 - Contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, soprattutto per come lo conosciamo noi, non dispiace nel ruolo di incontrista. Fa il suo, recupera qualche pallone nel settore centrale e se la cava.

Guedes 5 - Anche lui, come Soler, corre tantissimo sulla fascia e prova sempre ad illuminare negli ultimi trenta metri. Il problema, però, è che si nota a sprazzi: alterna buone giocate a lunghi momenti di pausa. Nella ripresa si spegne. (Dal 70’ Santi Mina - Ha più di venti minuti per mettersi in mostra, ma non si vede.)

Rodrigo 5.5 - Serata da dimenticare per l’attaccante spagnolo, che appare una nota stonata. Sbaglia quasi tutti i movimenti ed i compagni non riescono mai a trovarlo negli ultimi trenta metri. Abbastanza deludente.

Batshuayi 6 - Prova a dare riferimento in avanti ai compagni, a giocare da sponda. Quando si mette in proprio sfiora anche il con un tiro sul primo palo ben neutralizzato da Szczesny. Serata comunque complicata tra Bonucci e Chiellini. (Dal 70’ Gameiro 5.5 - Prova a suonare la carica con una bella manovra personale. Ma è tutto lì, non riesce ad incidere neppure lui.)