Le pagelle del Valencia - Zaza sugli scudi, bene Guedes

Valencia-Deportivo La Coruna 2-1

Domenech 6,5 - Incolpevole sul gol di Lucas Perez, poi compie tre interventi miracolosi che consentono al Valencia di vincere.

Vidal 6 - Partita senza grossi sussulti in fase di spinta, appare in difficoltà nella ripresa quando entrano in campo Lucas e Adrian.

Murillo 6 - Autoritario negli interventi, concede pochissimi spazi agli attaccanti del Depor.

Garay 6 - Pulito e preciso, fa sentire la sua presenza dentro l'area. Appare un po' in ritardo sul gol.

Gaya 6,5 - Un motore instancabile sulla fascia, vince a mani basse lo scontro con Juanfran.

Soler 6 - Gioca bene tra le linee, prova qualche sussulto ma senza gloria.

Parejo 6,5 - Bene in entrambe le fasi, è il cuore di questa squadra e lo dimostra ancora una volta. dal 62' Kondogbia 6 - Mezz'ora di sostanza a centrocampo.

Maksimovic 6,5 - Tanto lavoro sporco in mezzo al campo, sfiora anche la gloria personale con il colpo di testa che si infrange sulla barriera.

Guedes 7 - Giocatore di estrema fantasia, chiude una straordinaria stagione con un gol.

Zaza 7 - Gli applausi del Mestalla alla sua uscita dal campo testimoniano la grande annata. Va a segno, sfiora anche la doppietta. dal 64' Mina 6 - Sbraccia con gli avversari, non ha grandi spazi.

Rodrigo 6 - Lotta su tutto il fronte dell'attacco alla ricerca della gloria personale, la sfiora soltanto. Resta un match positivo. dal 66' Vietto 6,5 - Confeziona un assist al bacio per il gol di Guedes.