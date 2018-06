Le pagelle del Venezia - Audero miracoloso, Falzerano grande assente

Risultato finale: Venezia - Palermo 1-1

© foto di Federico Gaetano

Audero 7 - Deve volare per togliere dalla porta la gran punizione di Trajkovski. Poi però è battuto da La Gumina, anche se non ha colpe. Super nel finale su Coronado.

Andelkovic 6 - Bello il salvataggio disperato di testa su La Gumina nel finale di primo tempo. Non perfetto però nell'azione che vede segnare i siciliani.

Modolo 5 - Tra i più responsabili in occasione della rete subita, lascia troppo spazio a La Gumina per calciare. Rischia il patatrac nel finale: lo salva Audero.

Domizzi 6 - Ha una buona opportunità di segnare nella ripresa ma impatta così così. In generale però il veterano centrale veneto disputa una prova sufficiente.

Bruscagin 6 - Attento in fase difensiva, non denota gravissimi problemi. In fase propositiva però in effetti poteva farsi apprezzare un po' di più.

Falzerano 5 - Il grande assente: è stato tra i migliori in stagione, stasera serviva il telescopio per trovarlo in campo. Un giro a vuoto capita a tutti.

Stulac 6 - Al solito è lui il gestore di gran parte dei palloni giocati dalla sua squadra. Anche i piazzati sono tutta roba sua: non incide ma è da sei.

Pinato 6 - Sembrerebbe tra i più ispirati visto l'avvio, ma rischia di perdersi. Si ritrova toccando in area di rigore per il tacco di Litteri nell'azione dell'1-1. (dall'83' Fabiano s.v.)

Del Grosso 6 - Avvio intraprendente: suo il primo tiro della partita che però non è granché. Spinge meno nel resto della partita, sbagliando anche qualche cross.

Marsura 7 - Prova spesso a partecipare coralmente ma nel primo tempo si vede poco. Nella ripresa sfrutta il tacco di Litteri, e il tocco di Rajkovic, per segnare. (dal 79' Zigoni s.v.)

Litteri 6,5 - La sua presenza è di per sé indice di pericolosità. Il suo contributo nel gol dell'1-1 è importante: il suo colpo di tacco libera al tiro Marsura. (dal 70' Geijo 5,5 - Non aiuta i suoi a mantenere il baricentro più alto: negli ultimi venti minuti è un continuo attacco rosanero).