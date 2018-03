Le pagelle del Venezia - Bene Frey e Geijo, Vicario da rivedere

Risultato finale: Venezia-Cittadella 2-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Vicario 5.5 - Non può nulla sul gol di Arrighini, ma in alcune uscite non è perfetto. Un po' arrugginito.

Cernuto 6.5 - Pulito negli interventi, sbaglia poco soprattutto nella prima parte di gara.

Modulo 6.5 - Prova convincente in mezzo. Contiene l'attacco e difficilmente va in sofferenze.

Domizzi 6.5 - Anche per lui un match più che positivo. Pochissime sbavature.

Frey 7 - Attento sulla fascia, fa valere la sua esperienza. Inizia l'azione che porta Litteri in gol, ma è soprattutto bravo a salvare al 90': vale come un gol.

Falzerano 6 - Parte piano, poi sale di quota: è suo l'assist per il gol di Geijo.

Pinato 6 - Ci prova, ma non trova il gol. A centrocampo dà tutto, ma non è fortunato. (Dal 73' Fabiano s.v.- )

Bentivoglio 5.5 - Detta i tempi in mediana, sfortunato in occasione del rigore sbagliato, Alfonso è bravo a dirgli di no.

Garofalo 6.5 - Solo il palo gli nega la gioia del gol, poi su e giù sulla fascia. Esce stremato. (Dal 85' Del Grosso s.v. - )

Litteri 6.5 - Per lui era la gara del cuore, ma non si fa impietosire: timbra ancora il cartellino e si dimostra acquisto azzeccato.

Geijo 7 - Dà l'assist a Litteri, segna il gol decisivo, sgomita e apre il campo per i compagni. Prova da leader. (Dal 84' Zigoni s.v. )