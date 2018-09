Le pagelle del Venezia - Citro a segno, opaco Coppolaro

La Juventus avvia la prima fuga stagionale. La formazione bianconera batte il Napoli nello scorso diretto e vola a +6 proprio sui rivali azzurri, manifestando ancora una volta il proprio status di favorita per la vittoria finale. Nell’altra gara giocata oggi, la Roma vince il derby...

Serie A, la classifica aggiornata: Juventus in fuga, +6 sul Napoli

Di Mariano 5.5 - Parte forte, poi si assesta visto che i difensori del Livorno gli prendono le misure e non incide.

Bruscagin 6 - Gara ordinata in difesa, si fa vedere meno in fase offensiva.

Suciu 6 - Una gara dignitosa. Ci prova con grinta e cuore, ma non è fortunato.

Bentivoglio 5.5 - Va a corrente alternata. Dimostra di non essere sempre al centro della gara. Lodevole, però, l'impegno. ( Dal 72' Litteri s.v. - Non lascia il segno.)

Garofalo 6.5 - Primo tempo in palla con numerosi inserimenti offensivi, sfiora il gol nella ripresa. Tra i migliori in campo.

Domizzi 6 Ruvido in alcune circostanze, incisivo in altre.

Modolo 6 - Prestazione di sostanza, in particolare nella ripresa.

Coppolaro 5 - Vecchi non è contento della sua prestazione e l cambia dopo 30'. ( Dal 30' Segre 6 - Prova positiva in mezzo al campo.)

Vicario 6 - Poco può sul gol di Diamanti, per il resto è attento tra i pali.

