Le pagelle del Venezia - Di Mariano devastante, bene Vrioni

Risultato finale: Venezia-Brescia 2-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Vicario 6.5 - Sicuro tra i pali per tutta la gara, può poco sul gol di Donnarumma. Incisivo su Torregrossa.

Zampano 6 - Tiene bene la posizione e appena può si spinge in avanti. Meglio nel primo tempo rispetto alla ripresa.

Domizzi 6.5 - DI testa le prende tutte, tiene botta a Donnarumma, non molla fino alla fine.

Modolo 6.5 - Si integra bene con il compagno. Buona scelta di tempo in più di un intervento. Sicuro e lucido come gli altri compagni.

Bruscagin 6 - Contro Semprini nel primo tempo ha vita facile. Più difficoltà con Curcio nella seconda parte di gara, ma ne esce bene.

Bentivoglio 6 - Spinge nella prima parte di gara. Cala nella ripresa, ma tiene alta la tensione fino al 90'.

Pinato 7 - Grande prestazione a tutto campo. Energia da vendere, tanti palloni recuperati. Una prestazione di sostanza. (Dal 79' Segre s.v. )

Falzerano 5.5 - Fin quando rimane in campo non dispiace, anzi. Poi si fa espellere, ma sul suo rosso rimane più di un dubbio.

Citro 6.5 - Gioca in un ruolo non suo e dà tutto anche in fase di difesa dopo l'espulsione di Falzerano. Prova di sacrificio. (Dal 57' Suciu 6 - Diligente e accorto in entrambe le fasi)

Di Mariano 8 - Semplicemente devastante. Due reti, due occasioni pericolose, tanta corsa e cuore fino all'ultimo. Migliore prestazione della stagione.

Vrioni 7 - Il giovane albanese continua nei progressi: suo è l'assist per il primo gol di Di Mariano, poi tante sponde dimostrando intelligenza tattica. (Dal 63' Litteri 6 - Tiene alta la squadra nei minuti finali).