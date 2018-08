Le pagelle del Venezia - Domizzi gladiatore, Di Mariano pungente

Risultato finale: Venezia-Spezia 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lezzerini 6 - Qualche rischio nella prima frazione, poi si assesta e non sbaglia più. Solo una parata, ma importante.

Andelkovic 6.5 - Una roccia in difesa, bene anche in fase di proposizione. Si fa vedere al cross e anche sugli angoli.

Bruscagin 6 - Sfortunato in occasione dell'infortunio. Deve lasciare anzitempo il campo. (Dal 27' Coppolaro 6.5 - Attento anche in fase difensiva, un rischio nel finale, ma si salva. Si integra bene con i compagni.)

Domizzi 7 - Guida con esperienza la difesa. Non concede nulla agli avversari. Anche con la testa fasciata lotta su ogni pallone.

Zampano 6 - Non sempre è lucido in fase offensiva. Ci prova anche lui al tiro senza fortuna. Esce per un problema fisico. (Dall'87' Cernuto s.v. )

Falzerano 6.5 - Più che buona la prima frazione con tanti palloni recuperati. Meno pungente nella ripresa, ma non molla fino alla fine.

Bentivoglio 6.5 - Gioca un match giudizioso, più volte al tiro, bravo e fortunato sulla deviazione di Mora.

Suciu 6 - Prestazione in chiaroscuro per la mezzala. Primo tempo con pochi guizzi, attento in fase difensiva nella ripresa.

Garofalo 6 - Ci spinge con continuità sulla fascia. Meglio nella ripresa rispetto al primo tempo.

Di Mariano 7 - Come prima in campionato con una nuova maglia è più che sufficiente, c'è il suo zampino sul gol di Bentivoglio. Fa ammonire due giocatori che lo fermano con le cattive, sfiora il gol nella ripresa.

Vrioni 6.5 - Bella personalità per un classe 1998. Sfiora il gol, fa da solo reparto nella prima parte. Lavoro sporco nella ripresa, ma sarà tenuto in considerazione da Vecchi. (Dal 77' Geijo 6 - Tiene alta la squadra.)