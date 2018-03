Le pagelle del Venezia - Litteri puntuale, male Bruscagin

Risultato finale: Empoli-Venezia 3-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Audero 6 - Subisce tre reti ma non ha grosse responsabilità, in più compie diversi interventi, specialmente nel primo tempo, per evitare guai peggiori.

Bruscagin 5 - Si fa soprendere dal movimento di Rodriguez in area e lascia troppo spazio a Donnarumma in occasione del 3-2.

Modolo 6 - Il giallo dopo quindici minuti non lo condiziona. Sbarra diverse volte la strada agli attaccanti dell'Empoli e, di testa, serve l'assist per la rete di Litteri. Dal 76' Fabiano sv.

Domizzi 6 - Se la cava con esperienza al cospetto della rapidità degli avversari e, dalle retrovie, col suo mancino, prova anche ad impostare per guadagnare un tempo di gioco.

Frey 5.5 - La presenza di Pasqual, che spinge con buona continuità, lo costringe a restare spesso basso per contrastarlo. Ci riesce solo a tratti.

Falzerano 6.5 - Già nel primo tempo aveva confermato ottimi tempi d'inserimento, ad inizio ripresa riapre il match con un bel gol di destro superando la marcatura di Pasqual.

Stulac 6 - Gioca molto basso, prova soprattutto a schermare la difesa, marcando Zajc e Krunic nel ventre della manovra toscana. Nel finale ci prova dalla lunga distanza.

Pinato 5.5 - Si accende a tratti, non riesce ad incidere come vorrebbe, e allora prova a rendersi utile in copertura, aiutando i compagni nei raddoppi.

Garofalo 5.5 - Aiuta la squadra nel giro palla, si propone di continuo sulla corsia mancina ma non sempre riesce ad essere preciso nell'ultimo passaggio. Dal 79' Firenze sv.

Geijo 6.5 - Gioca soprattutto di sponda per i compagni, sacrificandosi e rendendosi poche volte pericoloso. Suo l'assist al bacio per il primo pareggio di Falzerano.

Litteri 6.5 - Nel primo tempo è troppo isolato e fatica a trovare varchi, nella ripresa approfitta della prima vera chance realizzando il 2-2 dagli sviluppi di corner. Dall'87' Zigoni sv.