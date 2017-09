Le pagelle del Venezuela - Murillo, che qualità. Chancellor limita Icardi

Argentina-Venezuela 1-1

Farinez 7 - Salva i suoi in un tantissime situazioni difficili. Quando si ritrova a tu per tu con gli attaccanti avversari, li fredda. Ottimo match.

Garcia 5,5 - Comincia male, con diversi problemi sulla corsia dove c'è Di Maria. Poi esce quest'ultimo e va un po' meglio, ma non raggiunge la sufficienza.

Chancellor 6,5 - Probabilmente Icardi lo sognerà anche stanotte. Perché il centrale venezuelana gli è stato alle calcagna una partita intera, attaccato, senza lasciarlo mai. E con un cartello affiso chiarissimo: 'Da qui non si passa'.

Villanueva 6 - Non si comporta male, mostra una discreta attenzione seguendo quasi sempre gli avversari.

Feltscher 5,5 - Non è sempre attento e ha la sfortuna di segnare l'autogol del pareggio dell'Argentina.

Moreno 6 - Soffre meno rispetto al collega sull'altra fascia. Ci mette tanto impegno, tantissima aggressività. Buono l'atteggiamento.

Figuera 6 - Gioca sempre bene il pallone, gestisce diversi possessi e dimostra grande intelligenza conquistando diverse punizioni in situazioni difficili.

Murillo 7 - Bello, giovane e con una grandissima voglia di fare. Il gol contro l'Argentina, al Monumental, è probabilmente un sogno che si realizza. Per chi non lo sarebbe. Mostra più qualità lui che tanti altri nomi altisonanti stasera.

Herrera 5,5 - Non entra bene in partita. Poco impatto, non riesce ad incidere. Dal 77' Santos s.v.

Cordova 7 - Corre tanto e crea pericoli. E' suo l'assist per la rete di Murillo. Soltanto un numero freddo questo, ma i suoi guizzi riscaldano invece il cuore dei venezuelani. Fa ben sperare. Dall'80' Velasquez s.v.

Rondon 6,5 - Fa tanto, tantissimo movimento. Rischia di lasciare l'Argentina in dieci quando si becca un intervento da ultimo uomo da Acosta. Sarebbe valsa mezzo punto in più, ma resta l'ottima partita. Dall'83' Martinez s.v.