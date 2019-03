Le pagelle del Venezuela - Rondon non sbaglia, Rincon uno dei migliori

Risultato finale: Argentina-Venezuela 1-3.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Farinez 7 - Male dal punto di vista estetico, ma efficace in ogni parata. Esce e anticipa tutti, mette sempre la mano e aiuta i compagni sui palloni alti. Oggi il 3-1 non è casuale e passa anche dalla sua prova.

Rosales 6 - Si limita a difendere e non concede nulla. Prova di spessore, non sceglie mai la giocata complicata, anzi svolge i suoi compiti e dà sicurezza.

Villanueva 6.5 - La fotografia perfetta della sua partita è nella chiusura da due passi su Lautaro: scivolata con i tempi giusti e angolo evitato. Cattiveria agonsitica, sin dai primi istanti.

Osorio 6 - Meno estetico del compagno di reparto e con qualche sbavatura in più. Ma quando bisogna scendere nell'arena per la battaglia non si tira mai indietro.

Hernandez 6 - Non accelera molto anche per via della mancanza di spazio e della pressione argentina. Quando trova spazio alza la linea, ma senza mai lasciare la fascia scoperta.

Machis 7 - Possiamo affermarlo senza timore: se questa è la qualità delle corsie esterne venezuelane, l'obiettivo di qualificarsi a Qatar 2022 non è di certo una follia. (Dal 79' Anor s.v.).

Herrera 6 - In mezzo al campo fa il suo dovere, recuperando anche moltissimi palloni. Bene in fase di non possesso, si vede poco quando c'è da impostare il gioco. (Dal 65' Soteldo 6 - Buon impatto sul match, soprattutto nella fase di non possesso).

Rincón 7 - Se lo chiamano El General ci sarà un motivo. Comanda tutta la linea, si muove bene senza dare punti di riferimento al centrocampo argentino. Costruisce per i suoi, disfa le manovre altrui. Lo conosciamo già bene, ma quando si esprime su questi livelli è sempre un piacere vederlo in campo.

Moreno 6 - Soffre la qualità della squadra di Scaloni, ma non è da meno e combatte in ogni centimetro di campo. E dalle sue parti si passa con difficoltà.

Murillo 7.5 - L'argentino oggi sembra lui: gol spettacolare, tocco per controllare e mandare a spasso la difesa avversaria, tiro a giro sul secondo palo come da manuale. Ma durante tutto il match fa impazzire chiunque. (Dall'89' Hurtado s.v.).

Rondon 7 - Andatura anni 70', ma le sue leve lunghe possono far male. Lo sa bene Armani, con quella conclusione terrificante: rimbalzo e tiro, una delle cose che gli riesce meglio. Gli manca la precisione, ma non giochi in Premier per caso. (Dal 71' Martinez 7 - Entra e si procura un rigore, che segna in un modo stravagante. Ma la voglia di far bene c'è e non si tira mai indietro).