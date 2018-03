Le pagelle del Verona - Difesa groviera, Matos fa quel che può

Risultato finale: Verona-Atalanta 0-5

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolas 4 - Prende cinque sberle ed esce con i mal di testa dal campo.

Ferrari A. 4.5 - La difesa si lascia infilare da più parti, ed anche lui ha delle colpe evidenti in fase di contenimento.

Caracciolo 5 - Individualmente fa quel che può, ma è tutta la difesa che si lascia infilare da Ilicic e compagni.

Vuković 4.5 - Per vie centrali l'Atalanta trova tanti spazi, si lascia troppo spesso travolgere dalla manovra avversaria.

Fares 5 - Dal suo lato, oltre a contenere, prova anche a far male ma non trova la giusta dinamicità dei compagni in fase avanzata.

Romulo 5 - Troppo poco da parte sua. Contiene poco e male, ed anche in fase di spinta non dà le giuste garanzie.

Buchel 5 - Non riesce a supportare bene gli avversari per vie centrali, lo schermo del centrocampo del Verona non funziona ed il Verona subisce troppo anche per questo. (Dal 46' Valoti 5 - Entra ma non cambia l'inerzia del centrocampo gialloblu, anche lui sbaglia troppo).

Calvano 4.5 - Nemmeno lui riesce a fermare gli avversari quando si propongono in avanti per vie centrali. Troppo lento nella lettura degli attacchi nerazzurri.

Verde 5 - Giornata 'no' anche per lui. Non vede praticamente mai la porta, e resta imbottigliato nella difesa avversaria. (Dal 56' Aarons 5.5 - Un paio di conclusioni insidiosi da evidenziare).

Petkovic 5- Solo qualche ripartenza che potrebbe risultare pericolosa, però mal supportata. Poco altro da annotare, gara da rivedere. (Dal 71' Felicioli 5 - Partecipa alla disfatta gialloblu, c'è poco da fare per lui che entra e viene risucchiato da una gara già segnata).

Matos 5.5 - Gara dai due volti. E' lui a sbagliare il rinvio dalla propria area, che poi regala palla a Cristante per il vantaggio avversario. Poi però colpisce un palo, ed è l'ultimo ad arrendersi per i suoi.