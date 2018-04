Le pagelle del Verona - Fossati a tratti, l'attacco non punge

Risultato finale: Bologna-Hellas Verona 2-0

© foto di Federico Gaetano

Nicolas 6.5 - Compie almeno tre interventi degni di nota. Viene fulminato da Verdi da calcio piazzato.

Ferrari 5.5 - Indeciso in qualche circostanza, è dal suo lato che il Bologna, soprattutto nel primo tempo, crea i principali pericoli.

Caracciolo 6 - Personalità e centimetri al servizio della causa, ma non basta. E’ comunque fra i migliori del Verona.

Vukovic 6 - Fa a sportellate con Destro e tiene d’occhio gli inserimenti di Dzemaili con una buona lucidità.

Felicioli 6.5 - Rimane spesso agganciato ai due centrali per provare a limitare un Verdi, un cliente davvero scomodo. E' bravissimo nelle diagonali sui tagli dei centrocampisti rossoblu.

Romulo 5.5 - Meno efficace del solito il suo contributo. Si accentra troppo, lasciando spazio alle avanzate avversarie sulla corsia di destra e sotto porta non è lucido come sempre. Dal 68’ Lee 6.5 - Impatto molto positivo sull’incontro, ma non riesce a raddrizzare le sorti dell’incontro.

Fossati 5.5 -Entra ed esce dal match più volte nel corso dei novanta minuti. Alterna buone giocate a momenti di apatia. Dall’80’ Matos SV.

Valoti 6 - Buona intensità a metà campo, prova a non abbassare troppo il baricentro della squadra con una serie di recuperi alti che però non si tramutano sempre in azioni degne di nota.

Aarons 6 - Questo ragazzo ha il passo per spaccare in due la difesa del Bologna, ma non sempre le sue doti atletiche vengono valorizzate dai compagni.

Cerci 6 - Mostra una buona gamba, nonostante sia tornato a disposizione da poco. Non sfigura, ma Pecchia lo richiama in panchina a metà ripresa. Dal 60’ Petkovic 5 - Non crea alcun problema alla difesa del Bologna.

Fares 6 - Buono il pressing su Pulgar in fase di non possesso. E’ ovunque, ovviamente a discapito della lucidità negli ultimi metri.