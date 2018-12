Le pagelle del Verona - Pazzini show, bene anche Silvestri

Risultato finale: Hellas Verona-Cittadella 4-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Silvestri 7.5 - L'Hellas vince 4-0, ma il risultato inganna. Il portiere degli scaligeri ha compiuto almeno due interventi decisivi.

Almici 6.5 - Dalla sua parte non si passa. Spesso aiuta in fase offensiva. Cresce nella ripresa.

Bianchetti 7 - Prestazione granitica per il centrale. Grinta da vendere e pulizia negli interventi.

Caracciolo 6.5 - Lavoro prezioso in difesa. Si integra bene con i compagni. Trova anche l'assist nel finale.

Balkovec 6.5 - Si propone con continuità in attacco andando più val tiro. Spina nel fianco del Cittadella. (Dal 68' Almici 6 - Attento in difesa).

Colombatto 6 - Bravo in entrambe le fasi. Cala alla distanza. (Dall'80' Henderson s.v - )

Gustafson 6.5 - Si fa sentire in fase di interdizione, tanti palloni toccati. Appena può si propone anche in avanti.

Zaccagni 6 - Si batte su ogni pallone, si accende in particolare nella ripresa. Prova più che sufficiente.

Matos 6 - Si accende a tratti. Può fare molto di più. Spreca una buona chance nel primo tempo. Nel finale si procura un rigore con intervento "dubbio".

Pazzini 8 - Ritorno scoppiettante per il Pazzo. Altra tripletta, la seconda stagionale. Standing ovation da brividi per lui. (Dall'87' Tupta 6.5 - C'è gloria anche per lui.)

Lee 6.5 - Va a sprazzi, ma la sua qualità è ben visibile. Non trova la via della rete per questione di centimetri. (Dal 73' Kumbulla 6 - Attento in difesa.)