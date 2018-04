Le pagelle del Verona - Romulo firma ma non basta, Nicolas poco reattivo

Risultato finale: Genoa-Hellas 3-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nicolas 5 - Prende ben tre sberle dagli avversari, e non sempre risulta reattivo.

Bearzotti 5 - Non sempre abile nel tenere botta sulle incursioni avversarie. (Dall'81' Lee sv).

Caracciolo 5.5 - Duro nei contrasti, anche se nel corso della partita ha qualche amnesia.

Vuković 5.5 - Per vie centrali il Genoa trova qualche spazio di troppo, anche lui ha delle colpe.

Souprayen 6 - Inserimenti interessanti, nel primo tempo, non trova la giusta freddezza per colpire in porta. (Dal 58' Verde 5.5 - Prova a dare dinamicità in campo, ma il Genoa è ben piazzato nelle retrovie).

Romulo 6.5 - E' lui a siglare il gol del pareggio, spiazzando Perin dal dischetto.

Danzi 6 - Ci mette dentro la giusta fisicità, nonostante la giovane età si fa apprezzare in campo.

Valoti 5.5 - Qualche incursione insidiosa nel primo tempo, poi si spegne nella ripresa.

Cerci 5.5 - Ha un'occasione ghiotta nel primo tempo ma non sfrutta, resta attivo per tutta la partita.

Fares 5 - Poche occasioni degne di nota nel corso del match, non viene servito a dovere.

Matos 5 - Anche lui non viene ben supportato in fase offensiva, ma potrebbe fare qualcosa di più. (Dal 63' Petkovic 5.5 - Ci mette fisicità ma non basta).