Le pagelle del Verona - Verde infastidisce, Nicolas poco reattivo

Risultato finale: Verona-Sassuolo 0-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolas 5 - Le sue colpe sono tante in occasione del gol decisivo di Lemos, in altre circostanze non dimostra la giusta concentrazione.

Romulo 5.5 - Quando accende il motore è imprendibile sulla sua fascia, ma contro il Sassuolo accade poche volte.

Vuković 5.5 - Attento nelle retrovie, ma partecipa anche lui alla dormita generale sul gol di Lemos.

Ferrari 5.5 - Irruento in qualche circostanza ma sempre attento a concedere poco. Pasticcia, però, anche lui sul gol di Lemos.

Souprayen 6 - Conclusione pericolosa nel primo tempo ma non trova fortuna. Buon rendimento nonostante il risuiltato.

Valoti 5.5 - Un paio di cross interessanti verso il centro, poco altro da raccontare.

Danzi 5.5 - Fa il suo compitino senza strafare e senza esaltarsi particolarmente.

Zuculini 6 - Buona sinergia con i compagni, prova anche ad accompagnare la manovra offensiva. (Dal 53' Matos 6 - Tenta un paio di affondi senza, però, trovare fortuna).

Cerci 6 - Tanto movimento in fase avanzata ma non viene servito a dovere. (Dal 70' Petkovic sv).

Fares 5.5 - Inserimenti pericolosi, senza però la giusta precisione in fase conclusiva.

Verde 6.5 - Molto propositivo sopratutto nel primo tempo. Si dimostra pericoloso, poi va calando di rendimento con il passare dei minuti. (Dal 63' Lee 5 - Non riesce ad incidere nel poco tempo che passa in campo).