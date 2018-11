Le pagelle del Villarreal - Gerard rapace. Chukwuezee determinante

Non ci libereremo così facilmente di questa Juventus. Possiamo dire che rubano, che inventano, che sono ladri e galeotti ma la verità è che questi sono di un altro pianeta e, mentre le altre società venivano demolite da cinesi e banditi, loro costruivano il futuro. Non puoi competere...

Juve, che noia. Milan, Gattuso sfiora l'impresa con la squadra B. Parma, squadra rivelazione e per Faggiano rinnovo meritato. I cambi...cambiano (per ora)

Empoli, Iachini: "I ragazzi sono stati bravi a rimanere in partita"

Botta e risposta iniziale, derby della Lanterna finisce in parità

Serie A, la classifica aggiornata: un punto a testa per Samp e Genoa

Empoli, Veseli: "Le difficoltà non sono finite, lavoriamo per salvarci"

Andersen, richiestissimo e rimandato. La continuità per ambire al top

Fiorentina, Pioli: "Mancato solo il gol, fatto di tutto per vincere"

Milan, Calabria: "Fisicamente sto bene. Lazio in corsa per la Champions"

Audero è in versione Superman, la Samp e la Juve gongolano

Sampdoria, Giampaolo: "La squadra non ha mai mollato"

Kouamé, manca solo il gol. Preziosi gongola per la nuova stella

Gerard 7,5 - Ricopre generosamente il ruolo di centravanti realizzando, con un imperioso colpo di testa in elevazione, la rete dell'1-0 ( dal 79' Bacca sv - Prende il posto di Gerard non avendo modo, nel tempo a sua disposizione, di farsi valutare adeguatamente).

Pablo Fornals 6,5 - Interpreta intelligentemente il ruolo di trequartista cercando, e non trovando, la giocata vincente.

Cáseres 5,5 - Gestisce, suo malgrado, un esiguo numero di palloni non rubando particolarmente l'occhio durante la partita.

Pedraza 5,5 - Patisce sporadicamente gli avversari concedendo qualche metro di troppo a Sergio León in occasione della rete biancoverde.

Víctor Ruiz 6,5 - Comanda brillantemente la retroguardia del Villarreal sfiorando, con un colpo di testa in elevazione, la meritata rete personale.

Funes Mori 6 - Gioca disciplinatamente al fianco di Víctor Ruiz facendosi particolarmente apprezzare in anticipo.

Sergio Asenjo 6,5 - Difende diligentemente i pali della propria porta risultando incolpevole in occasione della rete di Lo Celso.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy