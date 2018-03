Le pagelle del Villarreal - Unal da sogno, Bonera determinante

Risultato finale: Villarreal-Atletico Madrid 2-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Asenjo 6 - Non è chiamato a grandissimi interventi, anche perché l’Atletico Madrid calcia raramente nello specchio della porta. Prende gol su rigore, per il resto si fa sempre trovare pronto.

Gaspar 6.5 - Fa bene entrambe le fasi di gioco, sempre presente in fase difensiva contro Koke e Lucas Hernandez. Promosso, come al solito.

Bonera 7 - Gioca costantemente attaccato a Diego Costa, limitandolo nei movimenti e nelle giocate. Tutto sommato la sua è una buonissima prestazione, impreziosita dall’assist per il 2-1 di Unal.

Alvaro 6.5 - Anche lui, come Bonera, non corre grandissimi rischi: legge bene le intenzioni degli avversari e concede davvero poco.

Costa 6 - Molto nervoso, spesso è costretto a ricorrere alle maniere forti per fermare un Correa che non sembra particolarmente ispirato. Dietro è un po’ impreciso.

Hernandez 6.5 - Non abbandona mai il suo posto avanti la difesa e spesso rompe il gioco avversario da vero incontrista. Quando può s’inserisce con i tempi giusti in avanti.

Trigueros 6.5 - Qualità e quantità al servizio della squadra: recupera tanti palloni ed allo stesso tempo detta i tempi in mezzo al campo.

Fornals 6.5 - Ha grandi doti e le mette in mostra anche questa sera: con due tiri da fuori mette i brividi ad Oblak, ma nel complesso è quello che accende la luce negli ultimi trenta metri. (Dal 75’ Unal 8 - Ci mette un quarto d’ora per prendersi la scena, segnare una doppietta e diventare il nuovo idolo dei tifosi del Villarreal.)

Soriano 6 - Corre tanto e spesso riesce ad arrivare sul fondo, anche se Vrsaljko gli rende il pomeriggio più complicato del previsto. Nella ripresa esce un po’ dal vivo del gioco. (Dal 62’ Sansone 6 - Ha voglia di fare e di mettersi in mostra, ha un buon impatto con il match.)

Raba 5.5 - Dei tre alle spalle di Bacca è sicuramente il peggiore in campo: tanti errori di precisione e posizione, spesso è lento e macchinoso col pallone tra i piedi. (Dal 77’ Castillejo s.v.)

Bacca 5.5 - Si muove molto e prova a non dare punti di riferimento a Godin e Gimenez. Ha le chance per colpire, ma non le sfrutta: spesso si lascia anticipare dagli avversari.